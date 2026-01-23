Cardápio da TAP

Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil TAP utilizará aeronaves da Hi Fly na rota entre Lisboa e Fortaleza durante alta temporada

Oferenda da TAP em voo de Lisboa pra cá, nas poltronas frentistas, tendo de entrada Folhado de Vitela e Cogumelos.

Principal: Bife do Lombo com Molho à Café, acompanhando batatas coradas.

Ou Bacalhau com Broa e Purê de Castanha ou Ravióli ao Tomate e Molho Cremoso Toscano.

Vinhos Brancos: Altano Reserva do Douro, Herdade dos Veros, proveniente do Alentejo.

Red Wines: Casa de Santar Reserva do Dão, Pessegueiro do Douro, revelador de grande frescura e fruiticidade.

Os vinhos da carta são cem por cento portugueses e foram escolhidos por especialistas dos dois lados do Atlântico, abalizados pela revista especializada.

Foto: acervo pessoal Estenio Campelo despediu-se das férias almoçando no Ordones, ladeado por Fernando Férrer e Zequinha Pereira. (By Evando)

ORDEM SACERDOTAL

Vejam o tamanho do meu Minuto em O POVO-CBN, devemos usar, preferencialmente, padre, quando o batinado não é vigário ou pároco.

Monsenhor, quando ocupa posição mais elevada na hierarquia católica.

PEDIDA

No Pátio Andaluz, Roland Schmit e mulher Onezinda.

Entregues à pizza do competente Daniel.

RETORNO

Wilma Patrício reaviu a Quarta-feira Santa.

Programando a primeira do ano.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 23 de janeiro: Angela Gutiérrez, que foi primeira mulher presidente da Academia Cearense de Letras .... Eduardo Feitosa, restaurateur .... Regina Bezerra, mulher do Cláudio Narcélio .... Sérgio Resende, casado com uma Buarque, que atua na liderança empresarial .... Jucineide Fernandes, consorte do Ciro .... Danilo Farias, foi meu companheiro al mare .... Rossana Alencar, que retornou dos States, fito festejar hoje, com sua patota, no Frederico.

BON MOT