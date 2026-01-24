O encontro com Estenio Campelo

Foto: acervo pessoal sábado Santo volta, Ecilda e Wilma

.

No encontro que tivemos, Estenio Campelo me passou, além de Inspirações Poéticas - Trajetória de Sucesso, de Edmar Soares e Magno Martins.

Também três CDs, dois deles de parceria com Ribamar, envolvendo os títulos Pássaro de Fogo, Capoeira, Procurando o Teu Amor.

Primavera, Eternidade, Sinal de Chuva, Ai Amor, Cadê Você? Fim de Tarde, Chamego, Sentindo Falta.

Também com violão de Ribamar, a parceria de Estenio com Magno Martins, Tem Tudo.

Com Trio Siridó, Mandioca do Progresso, Querida Asa Branca, Saudade da Bahia, Quero te Balançar, Forró da Poeira e Forró em Maceió.

Dá pra perceber que a maioria das composições é do Estenio, interpretadas, inclusive, pelo paraibano Trio Siridó, lançado por ele em Brasília.

GOL PRÓ

Meus colegas de Aguanambi bastante felizes no batismo das respectivas colunas.

Podendo, entre tantas, ser mencionada Tecnosfera, do Hamilton Nogueira, que também faz parte do cast de O POVO-CBN.

MARROCOS

Maria Vital, quem diria, terminou em Marrakesh.

Tendo jantado vesperalmente na capital portuguesa com Ednilo e Fani Soárez e Geraldo Luciano.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 24 de janeiro: Manoel Holanda, para cujo território maraponguense Brasileiro encaminhou os embaixadores africanos e os campeões olímpicos .... Júlio Ventura, cuja mãe foi Miss Country .... João Falcão, do clã medicinante .... André Albuquerque.

BON MOT