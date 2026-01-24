O encontro com Estenio Campelo

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
.
No encontro que tivemos, Estenio Campelo me passou, além de Inspirações Poéticas - Trajetória de Sucesso, de Edmar Soares e Magno Martins.
Também três CDs, dois deles de parceria com Ribamar, envolvendo os títulos Pássaro de Fogo, Capoeira, Procurando o Teu Amor.
Primavera, Eternidade, Sinal de Chuva, Ai Amor, Cadê Você? Fim de Tarde, Chamego, Sentindo Falta.
Também com violão de Ribamar, a parceria de Estenio com Magno Martins, Tem Tudo.
Com Trio Siridó, Mandioca do Progresso, Querida Asa Branca, Saudade da Bahia, Quero te Balançar, Forró da Poeira e Forró em Maceió.
Dá pra perceber que a maioria das composições é do Estenio, interpretadas, inclusive, pelo paraibano Trio Siridó, lançado por ele em Brasília.
Meus colegas de Aguanambi bastante felizes no batismo das respectivas colunas.
Podendo, entre tantas, ser mencionada Tecnosfera, do Hamilton Nogueira, que também faz parte do cast de O POVO-CBN.
Maria Vital, quem diria, terminou em Marrakesh.
Tendo jantado vesperalmente na capital portuguesa com Ednilo e Fani Soárez e Geraldo Luciano.
Sábado, 24 de janeiro: Manoel Holanda, para cujo território maraponguense Brasileiro encaminhou os embaixadores africanos e os campeões olímpicos .... Júlio Ventura, cuja mãe foi Miss Country .... João Falcão, do clã medicinante .... André Albuquerque.
"O PROBLEMA EM SER PONTUAL É QUE NINGUÉM ESTÁ LÁ PARA APRECIAR ISSO"
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.