Quando entrevistei Bandeira

Na última vez que baixou em Fortaleza, marquei uma entrevista com Antônio Bandeira na pioneira TV-Ceará.

Nos encontramos no bar do San Pedro Hotel, para discutir as perguntas a serem formuladas.

Quando lhe comuniquei que eu iria inquirir quais as mulheres mais charmosas da sociedade cearense, ele se pôs na defesa.

Olha, Lúcio, corta essa, isso aí é muito chato, além do mais, estou abrindo uma exposição no Museu da Universidade.

E quem eu não citar não irá adquirir e perderei a cliente.

Mesmo assim, expus a questão no vídeo, e ele respondeu com a velocidade de um raio, de forma que ninguém ouviu direito: Lurdes Gentil e Regina do Egito.

BOM & MENOR

Soube que o Marina Park reabriu no Réveillon.

E sem a grandeza do passado, foi animado dentro do que ofereceu.

PEÇA DIZENDO ASSIM

No meu Minuto em O POVO-CBN, dei uma dica de espanhol.

O significado da palavra cubierto, que lá quer dizer o conjunto de garfo, faca e, às vezes, colher, quando tem sopa.

EXEMPLAR

Partiu o Rodrigues, que durante anos foi fotógrafo desta coluna.

Com a vantagem explícita de que jamais mandou o que colhia se o fotografado não pedisse.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 26 de janeiro: Tales Sá Cavalcante, cap do Farias Brito .... João Paulo Accioly, que me deu a Cidadania Honorária do Náutico.... Bia Carvalho, mulher do desembargador Leonardo .... Luiz Aldo Goiana, que esposou Mônica Souza Leão, do que Pernambuco tem de mais tradicional .... Eriberto Cavalcante, expoente do setor educacional.



