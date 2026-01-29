Para Manoel Holanda

Foto: acervo pessoal Anas, Tereza Enrico e Eugênia Cavalcante, by Manoel Holanda

Natalício de Manoel Holanda foi altaneiro quanto a própria duna, e altamente benquerente.

Fui o primeiro a chegar e também a sair, face minha condição de suburbano, tendo comumente revisto pessoas que aprecio e há tempos não via.

Rafael Sudatti assinou o que se comeu, enquanto Ticiana Marques foi também perfeita na arrumação.

Música estava programada, tutelada, como sempre acontece, pelo distinto e amável Cid.

E o afilhado matrimonial, Eugênio Pontes, marido da Danieli, única varoa afiliada.

Firmo de Castro reencontrou seu companheiro de Câmara, Manoel Viana, deputado mais de uma vez.

50

Sábado, a partir das quatro e meia, comemor do Jubileu de Ouro de Regina e Adriano Dall'Olio.

Direção: Salão de Festas do número 3678 da Beira Mar.

AO RAIAR

Buffet Maestria se prestou para primeiro aniversário de Giovanna, filha de Caroline e Felipe Melo.

Que teve presenças já tricolores, tais Narcélio Miranda e Zezinho Rebouças, do Ney.

PREVISÃO

Vai ter Ordones em Messejana.

Maio, segundo o Zequinha Pereira.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 29 de janeiro: Jório da Escóssia, que montou uma constelação no BS Par .... Leônidas Guimarães, pioneiro do Cumbuco .... Onélia Santana, que foi primeira-dama .... Joseoly Moreira, anunciador oficial da confra anual da Unidos do Natal .... Cybele Campos, sra Fábio Fleury .... José Lucas Crispim, advogado.

BON MOT