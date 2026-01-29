Para Manoel Holanda

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Natalício de Manoel Holanda foi altaneiro quanto a própria duna, e altamente benquerente.
Fui o primeiro a chegar e também a sair, face minha condição de suburbano, tendo comumente revisto pessoas que aprecio e há tempos não via.
Rafael Sudatti assinou o que se comeu, enquanto Ticiana Marques foi também perfeita na arrumação.
Música estava programada, tutelada, como sempre acontece, pelo distinto e amável Cid.
E o afilhado matrimonial, Eugênio Pontes, marido da Danieli, única varoa afiliada.
Firmo de Castro reencontrou seu companheiro de Câmara, Manoel Viana, deputado mais de uma vez.
Sábado, a partir das quatro e meia, comemor do Jubileu de Ouro de Regina e Adriano Dall'Olio.
Direção: Salão de Festas do número 3678 da Beira Mar.
Buffet Maestria se prestou para primeiro aniversário de Giovanna, filha de Caroline e Felipe Melo.
Que teve presenças já tricolores, tais Narcélio Miranda e Zezinho Rebouças, do Ney.
Vai ter Ordones em Messejana.
Maio, segundo o Zequinha Pereira.
Quinta, 29 de janeiro: Jório da Escóssia, que montou uma constelação no BS Par .... Leônidas Guimarães, pioneiro do Cumbuco .... Onélia Santana, que foi primeira-dama .... Joseoly Moreira, anunciador oficial da confra anual da Unidos do Natal .... Cybele Campos, sra Fábio Fleury .... José Lucas Crispim, advogado.
"O TRABALHO ESPANTA OS VÍCIOS QUE DERIVAM DO ÓCIO"
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.