Para Manoel Holanda
Foto de Lúcio Brasileiro
Rodeado de benquerença, natalício de Manoel Holanda foi impecável
Anas, Tereza Enrico e Eugênia Cavalcante, by Manoel Holanda (Foto: acervo pessoal)
Foto: acervo pessoal Anas, Tereza Enrico e Eugênia Cavalcante, by Manoel Holanda

Natalício de Manoel Holanda foi altaneiro quanto a própria duna, e altamente benquerente.

Fui o primeiro a chegar e também a sair, face minha condição de suburbano, tendo comumente revisto pessoas que aprecio e há tempos não via.

Rafael Sudatti assinou o que se comeu, enquanto Ticiana Marques foi também perfeita na arrumação.

Música estava programada, tutelada, como sempre acontece, pelo distinto e amável Cid.

E o afilhado matrimonial, Eugênio Pontes, marido da Danieli, única varoa afiliada.

Firmo de Castro reencontrou seu companheiro de Câmara, Manoel Viana, deputado mais de uma vez.

50

Sábado, a partir das quatro e meia, comemor do Jubileu de Ouro de Regina e Adriano Dall'Olio.

Direção: Salão de Festas do número 3678 da Beira Mar.

AO RAIAR

Buffet Maestria se prestou para primeiro aniversário de Giovanna, filha de Caroline e Felipe Melo.

Que teve presenças já tricolores, tais Narcélio Miranda e Zezinho Rebouças, do Ney.

PREVISÃO

Vai ter Ordones em Messejana.

Maio, segundo o Zequinha Pereira.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 29 de janeiro: Jório da Escóssia, que montou uma constelação no BS Par .... Leônidas Guimarães, pioneiro do Cumbuco .... Onélia Santana, que foi primeira-dama .... Joseoly Moreira, anunciador oficial da confra anual da Unidos do Natal .... Cybele Campos, sra Fábio Fleury .... José Lucas Crispim, advogado.

BON MOT

"O TRABALHO ESPANTA OS VÍCIOS QUE DERIVAM DO ÓCIO" Sêneca

