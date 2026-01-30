Logo O POVO+
Aqueles que não estarão no centenário
Foto de Lúcio Brasileiro
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.

Lúcio Brasileiro comportamento

Recorro ao poeta para falar alguns afetos que me deram força nos meus primeiros tempo, mas não participarão do centenário que se aproxima
Vinicius de Moraes em foto de 1973 (Foto: ARQUIVO NACIONAL)
Foto: ARQUIVO NACIONAL Vinicius de Moraes em foto de 1973

Quantos já se foram, tragados pela Grande Noite! Assim se manifestou Vinícius de Moraes, na partida do amigo Antônio Maria.

Em meu caso específico, vou relacionar parte daqueles que me deram força nos meus primeiros tempos de cronista social.

Facilitando meu ingresso no chamado Clube da Piscina, que mais tarde batizei de Monsenhores, por se situar entre Bruno e Tabosa.

E que não participarão do centenário que se aproxima, abrindo com Luciano Barreira.

Seu irmão José Eduardo, Paulo Gurgel, Raul Cabral, Marcelo Duque, Fernando Sá, Célio Fontenele, Gerard e Philippe Boris.

E por último, ano passado, nos deixou Edgarzinho Sá, meu companheiro de vestibular de Direito, e que foi o inspirador nos preparativos.

Mana, com dr Luciano Bezerra de Menezes, que foi meu médico, e Vera (Foto: acervo pessoal)
Foto: acervo pessoal Mana, com dr Luciano Bezerra de Menezes, que foi meu médico, e Vera

LEITURA NO ÓCIO

Ocupo espaço de domingo com a bagagem que conduzi na última circulada por Além-do-Arco-Íris.

Que intitulei Bolsa de Valores.

LÉGUAS

Das Azuis, só duas faltaram ao natalício Holanda.

Fátima Goulart, que mora fora, e Maria Vital, que ainda está fora.

VIZINHA

Wilma Patrício adiou Quarta Santa.

Para almoçar com Beatriz Viana.

FITAS DE MÁQUINA

Reaparecendo dominicalmente no Don Pepe, desembargador Byron Frota e Rita, com filha Danielle e genro Luiz Carlos Lafuente .... Meu companheiro de rádio e televisão Jocélio Leal aplaudindo Fagner no São Luiz .... Banda Mel representada no almoço do Theo por Cláudio Philomeno, Manoel Veras, Marcos Bandeira, Zegerardo Pontes.

BON MOT

"EU ADORO SURPRESAS, DESDE QUE EU ESTEJA PRONTO PARA ELAS" Autor desconhecido

Foto do Lúcio Brasileiro

Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

