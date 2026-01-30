Aqueles que não estarão no centenário

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Quantos já se foram, tragados pela Grande Noite! Assim se manifestou Vinícius de Moraes, na partida do amigo Antônio Maria.
Em meu caso específico, vou relacionar parte daqueles que me deram força nos meus primeiros tempos de cronista social.
Facilitando meu ingresso no chamado Clube da Piscina, que mais tarde batizei de Monsenhores, por se situar entre Bruno e Tabosa.
E que não participarão do centenário que se aproxima, abrindo com Luciano Barreira.
Seu irmão José Eduardo, Paulo Gurgel, Raul Cabral, Marcelo Duque, Fernando Sá, Célio Fontenele, Gerard e Philippe Boris.
E por último, ano passado, nos deixou Edgarzinho Sá, meu companheiro de vestibular de Direito, e que foi o inspirador nos preparativos.
Ocupo espaço de domingo com a bagagem que conduzi na última circulada por Além-do-Arco-Íris.
Que intitulei Bolsa de Valores.
Das Azuis, só duas faltaram ao natalício Holanda.
Fátima Goulart, que mora fora, e Maria Vital, que ainda está fora.
Wilma Patrício adiou Quarta Santa.
Para almoçar com Beatriz Viana.
Reaparecendo dominicalmente no Don Pepe, desembargador Byron Frota e Rita, com filha Danielle e genro Luiz Carlos Lafuente .... Meu companheiro de rádio e televisão Jocélio Leal aplaudindo Fagner no São Luiz .... Banda Mel representada no almoço do Theo por Cláudio Philomeno, Manoel Veras, Marcos Bandeira, Zegerardo Pontes.
"EU ADORO SURPRESAS, DESDE QUE EU ESTEJA PRONTO PARA ELAS"
