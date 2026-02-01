Bolsa de valores

Foto: acervo pessoal ALDA e Edmilson Barros de Oliveira, com quem passei o primeiro Natal de colunista, ao lado do Cristo Rei

Em meus giros pelaí, arrumo sempre uma sacola contendo publicações que, já lidas, merecem, senduvidamente, o bis ou, até mesmo, o tri.

Cito alguns exemplos, tais O Brasil em Todas as Copas, de Airton Fontenele.

Jorge Xafy Ary, por Mário Prata .... O Poder do Fracasso, de Sarah Lewis.

O Grupo J. Macêdo 85 Anos, editado por Luiz-Sérgio Santos .... O Pecado de Porto Negro, de Norberto Morais.

Carlos Lacerda, Dez Anos Depois, por Cláudio Lacerda .... O Porteiro da Religião, de Geová Lemos.

Tarcísio Leitão, por seu irmão Flávio .... Tarso de Castro, por Tom Cardoso.

Coisas de Rico, por Michael Alcoforado .... Maracanazo, a História Secreta: Da Euforia ao Silêncio de Uma Nação, por Atílio Garrido.

Uma Casa Toda Mãe, do meu imortal vizinho de Lavras da Mangabeira, Batista de Lima.

Jorge Augusto Gentil Barbosa, que consegue repassar para coautora, sua sobrinha Elizabeth Fiúza Aragão, todo o humanismo do drama do filho mais velho, atingido por problemas mentais, quando estudava nos Estados Unidos.

Estenio Campelo, Trajetória de Sucesso, por Edmar Soares e Magno Martins .... Especialista em Pessoas, de Tiago Brunet.

Nas Entrelinhas da Vida, de Francisco Nóbrega Teixeira .... Dr Waldemar Alcântara - O Médico e o Político na Memória Social, de Gisefran Nazareno Mota Jucá.

Fortaleza Inesquecível, por Zenilo Almada .... Uma Vida, Atos, Fatos e Relatos, de Antônio Cambraia.

Momentos, de Yolanda Vidal Queiroz .... O Expresso do Passado, por Seridião Correia Montenegro.

Djacir Figueirêdo - Um Pioneiro da Neurocirurgia no Ceará e no Nordeste, por seu filho Djacir Gurgel.

Meios e Mensagens: História da Comunicação, por Régis Frota .... Frei Damião, o Missionário, pelo frei Francisco Lopes de Sousa Neto.

O Cearense Revelado, por Luiz-Sérgio Santos, obra de Parsifal Barroso, repatriada pelo neto Igor Queiroz.

Náufragos do Porto, por Ednilo Soárez .... Oscar Wilde Para Inquietos, de Allan Percy.

Relíquias de Vidas Entrelaçadas Pelo Amor, sobre Alda e Edmilson Barros de Oliveira, produção de Luíza Helena Amorim.

A Crônica das Artes Plásticas no Ceará, por José Julião .... Fragmentos do Passado, por F. Silveira Souza.

Augusto Pontes, o Amigo Genial, organizado por Ricardo Bezerra .... Retalhos de Almas, por Almir Gomes de Castro.

Dr Carlos Alberto Studart Gomes, o Arquiteto de Esperanças, por José Maria de Bonfim Morais.



