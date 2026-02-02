Ouvi de Zémacêdo

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Essa, foi meu próprio amigo civil Zemacêdo quem me contou, na última vez que com ele almocei, na Torre Dona Maria.
Que o irmão Benedito, antes de partir, conclamara os filhos em redor da cama.
Não deixando dúvidas sobre o que pretendia, pronunciou estas palavras.
Peço a vocês que não perturbem o tio, José, olhando bem nos olhos deles, proclamou.
Vice-caçula, só perdendo pro Fernando, Benedito se tornou segundo acionista, com vinte e dois ou vinte e três por cento.
E teve notável participação na instalação do moinho inicial.
Num dos meus últimos Minutos de O POVO-CBN, proclamei como foi legal.
Acabar nos casamentos com a palhaçada do montão de latas vazias no parachoque do carro nupcial.
Na Assembleia do Centro, havia um deputado cujo nome recebeu o acréscimo de Tejo.
Em homenagem ao rio português que banha Lisboa.
Nos pedem explicar o sentido de banquista, que lançamos, há tempos, nesta jubilada coluna.
Banqueiro é o dono do banco, bancário, seu empregado, e esse neologismo, por exemplo, o gerente.
Edilmo Cunha almoçando no Marquês da Varjota com os primos portugueses Antônio e Domingos Cordovil, Alexandre Pereira e Francisco Castro Neto .... Indo do Cumbuco à Taíba, ao encontro de Bel e Sá Júnior, cônsul de Luxemburgo no Cumbuco, Roland Schmit, com mulher Onezinda .... Para ministro Valmir Campelo e Marizalva, a destinação do almoço de Manoel e Beatriz Viana.
"A PRIMEIRA COISA, E A ÚLTIMA, QUE SE EXIGE DO GÊNIO, É O AMOR À VERDADE"
