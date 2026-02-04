Votos preciosos de Ivens

Foto: Divulgação Ivens Dias Branco Jr.: reconhecimento

De Ivens Dias Branco Júnior, de cuja mesa de São Silvestre, em Lisboa, com grande prazer participei.

Foi locada no principal Réveillon da capital portuguesa, no Four Season's, como se chama hoje o tradicional Ritz.

No retorno, recebi do precioso amigo-irmão essas palavras muito oportunas e bem impressas.

Que o novo ano chegue como uma oportunidade de olharmos para o futuro com otimismo, esperança e fé renovada.

Desejamos que o espírito de harmonia, união e paz, tão presente nesse período natalino, se estenda no decorrer de todo o ano.

Trazendo aos corações a certeza de que podemos, juntos, construir um mundo cada vez melhor.

FILHA DEDILHANTE

Piano do Teatro Ari de Sá-Aldeota.

Foi escolha pessoal de Paula Guerra, de Oto e Guida.

PALAVRAS DITAS & VIVIDAS

Mônica Arruda, presente às Bodas do casal Regina e Adriano Dall'Olio, assim se expressou depois:

Noite magnífica e uma das melhores festas que fui nesta década.

CADEIRA

Terça próxima, assume no Instituto do Ceará.

Nada mais, nada menos, que meu biógrafo, Reginaldo Vasconcelos.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 4 de fevereiro: Gamaliel Noronha, rotariano que foi meu colega radialista na Dragão .... Neuma Carneiro, frequentadora do Cine Pedra da Costa, hoje, único do Cumbuco .... Abelardo Targino, neto de Hemetério, que formou na minha primeira diretoria do Ideal, em 1955.

BON MOT

"A NOSSA FELICIDADE DEPENDE MAIS DO QUE TEMOS NA CABEÇA DO QUE NO BOLSO" Schopenhauer



