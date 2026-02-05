Só no fogão a lenha

Foto: Acervo Pessoal Ticiana e Rafael Sudatti, ajeitação e culinária unidas para o sucesso de um almoço

Ora, todo mundo e seu pai sabem, senduvidamente, qual meu prato favorito, desses de sair correndo atrás.

Mas, tem um porém, há de ser obrigatoriamente de lenha, não valendo, de modo algum, o forno de tomada.

Que se presta bem mais para suflê, entre os salgados, e bolo de qualquer coisa, entre os doces.

Portanto, é mister prevenir que eletricidade, nesse caso, não vale, não devendo insistir.

Todavia, o Cumbuco não vale para mim, pois todos só produzem na base do elétrico.

Quando aparecer algum dono de restô disposto a me favorecer com fogo de lasca, voltarei ao center-vila, de onde faz quase dez me afastei.

Via George Assunção, recebo, do sogro Paulo Elpídio, uma verdadeira preciosidade.

De Antônio Martins Filho, Uma Universidade Para o Ceará.

Luciara Aragão reúne hoje, no Café Viriato do Del Paseo, a Sociedade Cearense de Cidadania.

Mister marcar data do lança da revista bianual.

Tricolor jamais negado, Narcélio Miranda informa que Bradesco não solta mais talão de cheque.

Daí, o seu Fortaleza não ter como emitir para comprar craques que lhe devolvam à Primeira Divisão do futebol brasileiro.

Quinta, 5 de fevereiro: Ministro César Ásfor Rocha .... Airton e Ana Cristina Façanha recebendo cumprimentos no mesmo dia .... Francisco José Filgueiras, um dos verbetes da Rui Barbosa no Sociedade Cearense, sendo trabalhado pra vir à tona.

"VÊ DE LONGE A VIDA. NUNCA A INTERROGUES" Ricardo Reis



