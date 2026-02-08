Lá de dentro

Foto: Acervo Pessoal LUSTOSA da Costa, protagonista deste domingo

De Lustosa da Costa para o filho único, com imortal Noemi Eliza Soriano Aderaldo, Francisco José, que ele chamava Kiko:

Daqui deste décimo andar, onde me lembro de ti, o céu azul está muito perto de mim, e vejo a cidade pequenina, lá embaixo, que se agita, mas, trabalha, trai, se cansa, transpira.

Tenho te lembrado tanto, que sonho contigo várias vezes por semana. Um dia desses, me reaparecestes à noite e era um projetinho de gente e era ainda na casa da Antônio Sales, onde balbuciastes as primeiras palavras e fizestes a lenta descoberta do mundo.

Estás nos teus sete anos. É teu latifúndio o futuro. De esperança, tens a pulsão exata e necessária. Sei que estás mais magro, que vais à escola-parque, aprendes jiu-jítsu, enfim, te adestras, te preparas para o mundo agreste que tens de enfrentar sozinho.

Tenho esperança, meu filho, de que será um mundo ensolarado, mais livre, mais puro, aquele que te agrada, nas esquinas da história, e no qual há de marcar tua presença, teu caminho. Promissor brasileiro de sete anos, o maior e mais importante dos compatriotas, aqui fico curtindo os dias em que vou te rever.

Clélia também, com sua reserva de carinho, carinho que em nós tua ausência agrada e multiplica. Assim é este teu pai, arquiteto do trivial, lutador algo desencantado, firme e duro no batente, apesar das aparências, e este sentimental, fraqueza total

que tu aumentas.

Um piegas à antiga, que não pode falar em ti, vem aquele pigarro besta, inexorável embaraço na voz, por ti, artilheiro do futuro, cidadão do amanhã. Adeus, Kiko, até breve, se Deus quiser!

********************

Para Emílio Burlamaqui: Dizias tu, com sons e cores do apocalipse, estranhas e terríveis cousas estão para acontecer. E acontecem, irmão. A cada casamento acabado, eu, bicho do asfalto fortalezense, e de nenhum solo estrangeiro, animal sedentário e comodista, de arranque. Vou a Sintra, vou à Basileia.

E sabes agora o que vai me acontecer? Vou ver Teresina. Como Simeão do Evangelho, ver o Piauí e depois morrer. Tempos houve, irmão mais velho, em que mais ligado estive em Piauí. Fui, na antiga PRE-9, vítima de um trote armado contra a minha vaidade, e pioneiro, na imaginação, do primeiro telefonema com Esperantina, onde morava então a bem-amada de 15 pra 17 anos. Ela casou, eu também. Sendo que ela preservou, e nunca mais nos vimos.