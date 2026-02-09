LÚCIO BRASILEIRO

Foto: acervo pessoal Cid e Marciane Holanda.

Encontrei governador Plácido Castelo na porta de Armando Falcão, no Ministério da Justiça de Ernesto Geisel.

E ele então me transmitiu o abraço que me enviava o general Dilermando Monteiro, que seria o chefe da Casa Militar.

E não pôde assumir porque se contundiu, ao brincar com o neto na banheira, dando lugar ao apelidado Chupetinha.

Quando Dilermando chegou ao Ceará pra assumir o comando da Região, lhe dei jantar de boas-vindas, para o qual convidei governador do dia, Adauto Bezerra, Waldemar Alcântara e meu patrão Eduardo Campos.

Também quando foi transferido, ganhou outro jantar, no qual declamou em francês com minha amiga Lurdes Moreira.

Ele foi sempre militar que formou ao lado dos colegas que pugnavam pela abertura democrática, e assumiu o II Exército de São Paulo em momento difícil.

PERTO DO MAR

No Cumbuco, novo residencial anunciado no cruza da principal com F.

Que foi por onde me iniciei na orla oeste que persiste.

TRUNFOS

Duas de minhas glórias na varanda da cabana que não existe mais.

Ator Paulo Gracindo, trazido pelo Capitão Bosco, e Florinda Bulcão, conduzida pelo Lázaro Medeiros.

TERRA (NÃO) TÃO ESTRANHA

Julie, filha dos cônsules de Luxemburgo, Roland Schmit e Onezinda, voltou ao torrão do pai.

Para duas semanas, e tome Ceará novamente.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 9 de fevereiro: Beatriz Alcântara, cujo marido foi alcunhado por mim de Ex-Quase-Tudo .... Lúcia Asly, primogênita mulher da inesquecível Lúcia Dummar .... Silvana Bezerra, viúva Adauto, simpaticíssima .... Manuela Boyadjian, cunhada da Armenuhí .... Zsofia Sales, mulher do Alexandre.

Bon Mot

"QUEM NÃO VÊ BEM UMA PALAVRA, NÃO PODE VER BEM UMA ALMA.

" Fernando Pessoa, Coleção Oto de Sá Cavalcante

