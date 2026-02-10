Sérgio e seus Pontistas

Foto: FÁBIO LIMA Jornalista Sérgio Ponte

Empate no clássico (se podemos chamar assim) Ceará x Fortaleza teve um vencedor.

Estou falando no Sérgio Ponte e seus Pontistas, que cobrem o pebol para O POVO-CBN, que é minha emissora.

Apesar do material ruim com que tiveram de trabalhar, saíram-se airosamente.

Além do próprio Sérgio, naturalmente, Fernando Graziani, Tiago Minhoca, Horácio Neto e o narrador Alessandro Oliveira atingiram tocante desempenho.

À altura da Série A, que em campo absolutamente não aconteceu.

Que se eu fosse um dia presidente da Fifa, empate sem gol, cada contendor perderia um ponto, sem ganhar nenhum.

Foto: Acervo Pessoal Em seu escritório de Brasília, advogado Estenio Campelo recebeu a escritora Andreia Cardozo, que para ele autografou Quando a Alma Floresce

QUESTÃO DE GOSTO

Não custa martelar em benefício próprio.

Para mim, pizza sem lenha... nem morta.

RINDO COM O FATO

Quem deu pra babá foi o Givaldo Sisnando.

Que espera primogênito Dudu e netos residentes nos States para um mês na terrinha com pai e avô.

FALOU

Marcando a folhinha na data, Hugo Machado Segundo.

Que ano passado nos deu o excelente Reforma Tributária Comentada e Comparada, dentro de sua especialidade.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 10 de fevereiro: Vera Freire, nascida Gondim .... Otávio Justa, que representou os irmãos Ary, Walder e Jorge, na Paraíba .... Rafaela Pontes, cujo apadrinhamento batismal dividi com a Sônia Pinheiro .... Roland Schmit, cônsul de Luxemburgo na orla .... Liliane Melo, filha de quem tanto me recebeu em Maranguape, Helena e Walter Nogueira .... Daniel Simões.

BON MOT