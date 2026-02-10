Sérgio e seus Pontistas

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Empate no clássico (se podemos chamar assim) Ceará x Fortaleza teve um vencedor.
Estou falando no Sérgio Ponte e seus Pontistas, que cobrem o pebol para O POVO-CBN, que é minha emissora.
Apesar do material ruim com que tiveram de trabalhar, saíram-se airosamente.
Além do próprio Sérgio, naturalmente, Fernando Graziani, Tiago Minhoca, Horácio Neto e o narrador Alessandro Oliveira atingiram tocante desempenho.
À altura da Série A, que em campo absolutamente não aconteceu.
Que se eu fosse um dia presidente da Fifa, empate sem gol, cada contendor perderia um ponto, sem ganhar nenhum.
Não custa martelar em benefício próprio.
Para mim, pizza sem lenha... nem morta.
Quem deu pra babá foi o Givaldo Sisnando.
Que espera primogênito Dudu e netos residentes nos States para um mês na terrinha com pai e avô.
Marcando a folhinha na data, Hugo Machado Segundo.
Que ano passado nos deu o excelente Reforma Tributária Comentada e Comparada, dentro de sua especialidade.
Terça, 10 de fevereiro: Vera Freire, nascida Gondim .... Otávio Justa, que representou os irmãos Ary, Walder e Jorge, na Paraíba .... Rafaela Pontes, cujo apadrinhamento batismal dividi com a Sônia Pinheiro .... Roland Schmit, cônsul de Luxemburgo na orla .... Liliane Melo, filha de quem tanto me recebeu em Maranguape, Helena e Walter Nogueira .... Daniel Simões.
"O QUE REALMENTE LISONJEIA UMA PESSOA É SER JULGADA DIGNA DE SER LISONJEADA"
