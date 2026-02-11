Para Edilmo Cunha

Logo O POVO+
Com Banda Mel, Edilmo Cunha brindou no La Pasta Gialla
No almoço do Edilmo, comandante Cláudio Cavalcante, entre Cláudio Ribeiro e Geraldo Carneiro (Foto: Acervo Pessoal)
Foto: Acervo Pessoal No almoço do Edilmo, comandante Cláudio Cavalcante, entre Cláudio Ribeiro e Geraldo Carneiro

Ao que tudo indica, Edilmo Cunha escolheu lugar certo para apagar a velinha de seu bolo, que, por sinal, não aconteceu.

Trata-se, no caso, do La Pasta Gialla, no Pátio Dom Luís, que recebeu, sobretudamente, a Banda Mel.

Álvaro Andrade, Assis Antero, Carlos Augusto Moraes, Cláudio Philomeno, Zegerardo Pontes.

Danilo Gurgel, Marcos Bandeira, João Borges, Givaldo Sisnando, Bil Farias, Magno Câmara, Chiquinho Aragão.

Dois usantes da palavra, Joseoly Moreira e Fernando César, realçaram o teor de amizade com que Deus dotou o folhinha da festa que tomou tarde.

Maître Barrinha pôs pra brigar os camarões de entrada e o filé de peixe da afirmação.

PIA DO PASSADO

Nos meus tempos do saudoso Pacaembu paulista, os três jogos principais eram denominados dessa forma.

Palmeiras x São Paulo, Choque-Rei, São Paulo x Corinthians, Majestoso, e Palmeiras x Corinthians, Derby.

ATÉ EU

Compareci à falação do mui querente Edilmo Cunha com o soneto de Otacílio Colares.

Por coincidência, intitulado de Amigos, especialidade do aniversariante.

REI DO CIPÓ

Joaquim Gadelha abandonou o matagal caucaiense na sexta.

Especialmente para abraçar o Edilmo de todos nós.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 11 de fevereiro: Tatiana de Sá Cavalcante, nora de Oto e Guida .... Antônio José Bitar, produtor da Libanus em Paracuru .... Luciana, a Goyanna com quem Fábio Campos matrimoniou .... Marcelle Ferreira.

BON MOT

"AMOR É A DESILUSÃO DO QUE SE PENSAVA QUE ERA AMOR" Clarice Lispector

