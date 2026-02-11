Para Edilmo Cunha

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Ao que tudo indica, Edilmo Cunha escolheu lugar certo para apagar a velinha de seu bolo, que, por sinal, não aconteceu.
Trata-se, no caso, do La Pasta Gialla, no Pátio Dom Luís, que recebeu, sobretudamente, a Banda Mel.
Álvaro Andrade, Assis Antero, Carlos Augusto Moraes, Cláudio Philomeno, Zegerardo Pontes.
Danilo Gurgel, Marcos Bandeira, João Borges, Givaldo Sisnando, Bil Farias, Magno Câmara, Chiquinho Aragão.
Dois usantes da palavra, Joseoly Moreira e Fernando César, realçaram o teor de amizade com que Deus dotou o folhinha da festa que tomou tarde.
Maître Barrinha pôs pra brigar os camarões de entrada e o filé de peixe da afirmação.
Nos meus tempos do saudoso Pacaembu paulista, os três jogos principais eram denominados dessa forma.
Palmeiras x São Paulo, Choque-Rei, São Paulo x Corinthians, Majestoso, e Palmeiras x Corinthians, Derby.
Compareci à falação do mui querente Edilmo Cunha com o soneto de Otacílio Colares.
Por coincidência, intitulado de Amigos, especialidade do aniversariante.
Joaquim Gadelha abandonou o matagal caucaiense na sexta.
Especialmente para abraçar o Edilmo de todos nós.
Quarta, 11 de fevereiro: Tatiana de Sá Cavalcante, nora de Oto e Guida .... Antônio José Bitar, produtor da Libanus em Paracuru .... Luciana, a Goyanna com quem Fábio Campos matrimoniou .... Marcelle Ferreira.
"AMOR É A DESILUSÃO DO QUE SE PENSAVA QUE ERA AMOR"
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.