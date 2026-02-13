Sobre os amigos

Foto: adobe stock A ciência da amizade

De Tiago Brunet, com agradecimentos a quem me mandou, preclaríssimo desembargador Zezé Câmara.

Celebre quem entra em sua vida. Não reclame de quem dela saiu. A amizade é o que torna nossos momentos difíceis suportáveis e os bons, memoráveis.

É melhor se tornar amigo das pessoas com quem você trabalha do que tentar trabalhar com as pessoas de quem você é amigo.

O amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo (provérbio árabe).

Invista nas pessoas. Só que não deve esperar delas. Pessoas são descartáveis, a não ser que você queira ser feliz.

Quem são os incontornáveis com os quais eu preciso aprender a lidar melhor? A única maneira de ganhar uma discussão é evitá-la (Dale Carnegie).

Foto: Acervo Pessoal Assis Antero entre Joseoly Moreira e Cláudio Philomeno, no almoço em questão

APURANDO

Tinha mais edilmistas no La Pasta Gialla.

Tais Sebastião Arraes, Dão Cabral e Totonho Laprovítera, além de Marconi Vilaça.

RECUERDOS

Estive despachando com o Magno Câmara, que me ensejou, na sala de reunião, retrato grande do pai, Adrísio.

Que foi guru-mor da minha Turma do Líbano.

MOTIVAÇÕES

Festa de Maria Vital, primeira Azul do ano, teve Carnaval.

E natalício da ultra-simpática Silvana Bezerra.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 13 de fevereiro: José Sarto Moreira, ex-prefeito de Fortaleza .... Fátima Câmara, sra Cláudio Henrique .... Vicente Arraes .... Ana Sousa, mulher do Anastácio, que acompanhava Demócrito Dummar quando meu retorno ao O POVO foi selado, na Torre do Iracema .... Edmilson Lima .... Albina Pinto, viúva Pauloroberto, braço estudantil da fundação da Universidade ... Betinho Holanda .... Sra Roberto (Graça) Sérgio Ferreira.

