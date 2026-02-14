Hoje acontece uma vez por ano

Foto: Acervo Pessoal ￼JOSÉ Macêdo comandou nova geração em grande mesa

Ugarte, inaugurado em 1983, já teria feito mais de 40, quer dizer, Rubi, porém, atualmente só abre na última sexta de novembro, por conta do almoço, certamente lauto, da Escola Unidos do Natal, presidida por Edilmo Cunha.

Hoje damos um repasse no grande número dos que frequentaram no período e seus trazentes.

Governador Gonzaga Mota trouxe ministro Expedito Machado .... Luciano Girão trouxe Ada Pereira, Miss Elegante Bangu no Caiçaras do Rio.

Cândido Quinderé trouxe Fernando Sarney, filho de presidente de mãos limpas .... Cap José Macêdo trouxe sobrinhada.

Fernando Cirino trouxe a diretoria da Federação das Indústrias, que presidia .... Gilberto e Regina do Egito, Tarcísio e Vitória Parente trouxeram Ernest e Ariadna Greiner, da sociedade natalense.

Wilma Patrício tinha na mesa Consuelo e Ivens Dias Branco, na Noite de São Silvestre .... Beatriz Philomeno trazendo Lurdes Moreira, que me transmitiu nataliciantes parabéns.

Dr Walber Pinto Vieira dançando com Rosa Macambira .... José Bonifácio Câmara trazendo Armando Falcão e Paulo Cabral, todos avec .... Edgarzinho Sá trazendo Genaro Cesário, da Air France.

Auxiliadora e Sabino Henrique trazendo matriarca de Ipueiras, mãe e sogra .... Régis Jucá trazendo Afonso Barroso, já morante no Rio, tendo sido meu informante, aqui, no início da coluna.

José Maria Lima trazendo Zenaide Campelo, que frequentou o Clube Volare do Ideal .... Erle Rodrigues, em black-tie, trazendo Lia Fiúza, pra mesa de dois.

Evaldo Gouveia trazendo Milton Morais, que deslumbrou o Brasil fazendo o capanga do Tucão, personagem de Paulo Gracindo em Bandeira Dois.

Coronel Humberto Bezerra formou mesa grande num Réveillon .... Chicão e Helena Jereissati trouxeram Luiz Eduardo Campello e Alice, ambos de há muito perecidos em São Paulo.

Gerard Boris trouxe Maria Cláudia Oliveira .... Cláudio Marinho trouxe Bernardo Bichucher com nova mulher.

Paulo e Marúzia Carvalho trouxeram Léa e Pedro Boutignolli .... Germana Parente trouxe Magdá Sales, da Orquestra Feminina da Carmem Carvalhedo, que casou e teve filhos em São Paulo.



