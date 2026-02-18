Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
A Tereza Maria talvez nem saiba que seu pai deixou campo de futebol lá pras bandas do Cariri.
Trata-se do Estádio Virgílio Távora, alcunhado de Mirandão, que bancava os jogos da Portuguesa, clube que de há muito deixou de disputar jogos oficiais.
Usava camisa branca com listras horizontais verde e vermelha, calção branco e meias vermelhas.
Foi substituído pelo Esporte Clube do Crato, que disputa as partidas bancadas pela Federação, em seu lugar.
Porém, o campo continua no mesmo local, e não é assim tão pequeno, pois comporta quinze mil.
Detalhe pitoresco é que foi inaugurado três meses antes da eleição que faria VT governador.
Zebaun foi um dos melhores sujeitos que eu conheci, tendo matrimoniado bonita moça da família Leal, Mirtes.
Que partiu naquele voo da Vasp que nos tirou Edson Queiroz.
Ary Leite vem de lançar O Cinema Chegou - Vai Começar o Espetáculo.
Com presidente da Academia, Régis Frota, de prefaciador.
Quando a Alma Floresce, de Andréia Cardozo, que veio à tona no Mirante do Jardim Botânico de Brasília.
Terá relançamento em setembro, no Espaço Estenio Campelo, na Casa do Ceará.
Quarta, 18 de fevereiro: Sandra Falcão, do clã medicinal de Lorena e João .... Lúcio Ferreira Gomes, que conheci ao lado da mãe, Maria José, em uma das melhores casas que o Cumbuco já teve, o Castanha .... Andréa Paiva .... Ricardo Ayres, um dos varões do bom prefeito Evandro .... Aparecida Almeida.
"É DA NATUREZA HUMANA PENSAR SABIDAMENTE E AGIR TOLAMENTE"
