Foto: acervo pessoal ￼VIRGÍLIO Távora, distinção reconhecida

A Tereza Maria talvez nem saiba que seu pai deixou campo de futebol lá pras bandas do Cariri.

Trata-se do Estádio Virgílio Távora, alcunhado de Mirandão, que bancava os jogos da Portuguesa, clube que de há muito deixou de disputar jogos oficiais.

Usava camisa branca com listras horizontais verde e vermelha, calção branco e meias vermelhas.

Foi substituído pelo Esporte Clube do Crato, que disputa as partidas bancadas pela Federação, em seu lugar.

Porém, o campo continua no mesmo local, e não é assim tão pequeno, pois comporta quinze mil.

Detalhe pitoresco é que foi inaugurado três meses antes da eleição que faria VT governador.

Foto: acervo pessoal Jonas e Naiana Becker, à testa do marcante almoço do Cumbuco altaneiro

FIGURAÇO

Zebaun foi um dos melhores sujeitos que eu conheci, tendo matrimoniado bonita moça da família Leal, Mirtes.

Que partiu naquele voo da Vasp que nos tirou Edson Queiroz.

ABRIU BEM

Ary Leite vem de lançar O Cinema Chegou - Vai Começar o Espetáculo.

Com presidente da Academia, Régis Frota, de prefaciador.

BIS

Quando a Alma Floresce, de Andréia Cardozo, que veio à tona no Mirante do Jardim Botânico de Brasília.

Terá relançamento em setembro, no Espaço Estenio Campelo, na Casa do Ceará.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 18 de fevereiro: Sandra Falcão, do clã medicinal de Lorena e João .... Lúcio Ferreira Gomes, que conheci ao lado da mãe, Maria José, em uma das melhores casas que o Cumbuco já teve, o Castanha .... Andréa Paiva .... Ricardo Ayres, um dos varões do bom prefeito Evandro .... Aparecida Almeida.

BON MOT