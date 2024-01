Ainda sobre o Réveillon de Fortaleza

Foto: Acervo pessoal Magela Lima, jornalista e professor do Centro Universitário 7 de Setembro

Fez bonito, a ex-prefeita Luizianne Lins quando, lá em 2005, achou por bem incrementar o já tradicional turismo de fim de ano de Fortaleza com um grande evento de Réveillon. O modelo, claro, era o do Rio de Janeiro. O de Copacabana, aliás. Enquanto política pública, por mais críticas que a ação mobilizasse na oposição e nos órgãos de fiscalização, o tempo deixou claro que a decisão tinha, sim, alto potencial de geração de emprego e podia, sim, colocar a capital cearense e o Ceará por extensão num outro patamar do circuito turístico.

Fez feio, a ex-prefeita Luizianne Lins, porém, quando, em 2012, renunciou ao projeto por não ter emplacado um sucessor na Prefeitura. Naquele ano, o Réveillon de Fortaleza foi tocado pelo governo do Estado. Ao chegar à Prefeitura, Roberto Cláudio tratou de turbinar que o já estava muito bem desenhado enquanto projeto. José Sarto, por sua vez, passado o hiato necessário da pandemia de Covid-19, ampliou a programação para dois e, agora, três dias, consolidando o que já estava, claramente, consolidado. O Réveillon de Fortaleza é um sucesso.

Desconsiderando as atrações, o que foi ofertado ao público, residente e visitante, nos três dias de festa, agora em dezembro, em nada se diferencia de qualquer outro evento de grande porte realizado Brasil afora. As empresas envolvidas na realização do Réveillon de Fortaleza, tanto de estrutura e logística, quanto de produção, são de altíssimo nível. A rigor, hoje o Réveillon de Fortaleza acontece como um evento particular, cujo acesso gratuito e realização no espaço público são o grande diferencial. De algum modo, o Réveillon de Fortaleza se desprendeu da Prefeitura, o que é bastante positivo.

O propósito da política pública, evidentemente, precisa ser preservado. Para o evento manter essa trajetória de impacto positivo, é fundamental que as gestões tenham metas muito bem definidas. De todo modo, o Réveillon de Fortaleza pode e deve ser tocado cada vez mais de forma colaborativa. É tímida demais a participação da iniciativa privada. Do tamanho que o evento está, há de se esperar que circule um volume maior de recursos, para além dos que saem dos cofres públicos. Fato é: a julgar pela entrega da edição mais recente, apesar das incertezas e sobressaltos típicos de um ano eleitoral, a próxima vem ainda melhor. n