A falência definitiva de uma cidade sensível

Foto: Acervo pessoal Magela Lima, jornalista e professor do Centro Universitário 7 de Setembro

Sabe lá por quanto tempo o Edifício São Pedro ruiu antes do anúncio oficial de sua derrubada. Embora pareça que a decisão final caia sobre os chamados poderes públicos, com a Prefeitura de Fortaleza revogando um processo de tombamento que se arrastou desde 2006 e o Governo do Estado voltando atrás da intenção de desapropriação do prédio, a verdade é que são muitos os responsáveis. Os proprietários abandonaram o São Pedro à própria sorte, enquanto a cidade não demonstrou apreço por questões ligadas à preservação e invenção de sua memória.

A crônica de mais essa morte anunciada foi enfrentada em poesia por diferentes artistas e diferentes linguagens nos últimos anos. Também a academia dedicou grande atenção ao São Pedro ao longo do tempo. Foi importantíssima, inclusive, a contribuição do Conselho de Preservação do Patrimônio de Fortaleza, que aprovou, por unanimidade, o tombamento definitivo do prédio em 2015. Entidades ligadas à arquitetura e urbanismo, por sua vez, foram sempre muito eloquentes ao sublinhar a importância da preservação da edificação. Tudo isso, porém, ficou restrito a meia dúzia de pessoas e pouco falou à Fortaleza real.

É urgente que a sensibilidade da cidade seja trabalhada e estimulada. O que nos faz viver aqui nesse pedaço de chão? Por que estamos juntos e o que nos faz insistir em seguir assim? O que nos faz sorrir, o que nos encanta? Uma cidade não é apenas um amontado de gente. A demolição do São Pedro diz muito de um estágio de desânimo e desinteresse que tem tomado conta da cidade com muita força. Fortaleza convive com uma desimportância diante de si, um tanto faz como tanto fez perigoso. Falta um incentivo ao carinho, ao cuidado, ao apego, pela cidade em suas dimensões objetiva e subjetiva.

O ponto final na história de mais de 70 anos do São Paulo é a vitória do discurso pragmático da indiferença. É a vitória do alvará, da gestão da infraestrutura, de um discurso de gentrificação reversa. Como ficou feio, sujo, ocupado por população de rua, o São Pedro pode e deve vir abaixo. Pouco importa o estrago que a derrubada do prédio imponha a uma sensibilidade coletiva da cidade. A quem mesmo interessa isso? Pior que uma Fortaleza sem São Pedro, até mesmo porque essa Fortaleza já existiu um dia, é uma Fortaleza que desiste do direito a sua memória. n