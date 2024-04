Deu no New York Times

No último dia 25/3/2024, os repórteres Jack Nicas, Leonardo Coelho, Christoph Koettl e Paulo Motoryn publicaram apuração exclusiva do jornal The New York Times sobre a inusitada temporada de Jair Bolsonaro na embaixada da Hungria em Brasília. Com o passaporte confiscado desde fevereiro, o ex-presidente aproveitou o feriado de Carnaval para ensaiar, com as bênçãos do colega Viktor Orbán, uma espécie de asilo político e evitar uma possível e cada vez mais iminente prisão. O inusitado do fato fez a notícia se espalhar com uma velocidade extraordinária, com repercussão, inclusive, para a própria imprensa.

Não foram poucos os que se apegaram ao furo do jornal norte-americano para criticar, com os fundamentos mais enviesados, o combalido jornalismo brasileiro. É como se uma notícia publicada por um veículo de fora fosse sinal de despreparo e desinteresse dos "concorrentes" nacionais sobre determinados assuntos. Que se acuse de tudo os nossos jornais, mas o fardo de condescender com Bolsonaro e sua agenda é um pouco além da conta. No recorte da seriedade, a imprensa não deu guarida ao ex-presidente. Se houve tolerância e até algum incentivo, foi antes de 2019.

O The New York Times não trabalhou exatamente num vácuo de nenhum jornal do Brasil. Não há redação por aqui que não esteja atenta aos desmandos do ex-presidente e sua longa lista de pendências com a polícia e a justiça. De duas, uma: ou o The New York Times faz um corpo-a-corpo intenso da rotina de Bolsonaro ou teve acesso a um conteúdo exclusivo e com grande potencial. Como o melhor jornalismo vem mais do planejamento que do acaso, eu fico com a segunda opção. Quem vazou as imagens do circuito de segurança da embaixada-albergue da Hungria o fez conscientemente.

É errada a tese de que os fatos tenham uma geografia e os jornais, consequentemente, trabalhem com uma fronteira. Desde o advento do telex, distâncias vêm sendo encurtadas. Um dos fundamentos da internet é a tal da ubiquidade. Sendo assim, os grandes veículos hoje sabem que não operam mais com nenhum monopólio de circulação de informações, mas, sim, como instância de validação. O carnaval de Bolsonaro nasce equivocado e, ao se fazer público, ganha a repercussão que precisa. Felizmente, esse debate se deu pelo viés do jornalismo. Seguimos vivos. Não só nos EUA.