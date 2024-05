E se não fosse no Rio Grande do Sul?

Foto: Acervo pessoal Magela Lima, jornalista e professor do Centro Universitário 7 de Setembro

Sem risco algum de adesão a negacionismos de qualquer ordem, sou forçado a reconhecer um certo incômodo com o que se tem chamado de "evento climático extremo". Sim, há condições recentes, acumuladas há gerações, na verdade, que justificam a incidência ou a reincidência de determinados fenômenos. O extremo, porém, não me parece algo atual. Nós, cearenses, forjados pela seca, sabemos disso desde sempre. O que há de novo, ainda assim, com muito esforço, é a urgência de enfrentamento em situações de calamidade, como a que devasta agora o Rio Grande do Sul.

A ciência consegue, perfeitamente, explicar o porquê de tanta água em tão pouco tempo ali. Talvez, não com a previsibilidade necessária. De todo modo, não há acaso. O drama dos gaúchos, infelizmente, não poderia ter se dado em outro lugar. Por um cruzamento inusitado de fatores, tinha de ser ali e pronto, explicam os especialistas. No campo da imaginação, porém, nada impede de cogitar que o dilúvio dos últimos dias cruzasse outras terras e outras gentes. Se fosse em Sergipe ou no Amapá, por exemplo, ou no Maranhão ou no Acre, estaríamos vivendo esse clamor de piedade e solidariedade em proporções semelhantes?

Penso que a sensibilidade e a atenção em torno das enchentes no Rio Grande do Sul seriam outras, considerando uma eventual mudança de cenário. Há um lamento nada discreto associado à fatalidade de o desastre ter assolado um estado produtivo. Não é só um prejuízo social, é um prejuízo, também, econômico. Não são vidas, são fornecedores. O fato de a destruição não ter ficado restrita, como de costume, a áreas de ocupação irregular induz a outro tipo de repercussão. Assim como a coincidência de o Rio Grande do Sul ter como governador uma figura com pretensões deliberadas de concorrer à Presidência.

É muito bonito o empenho do Brasil como um todo com a dor do Brasil gaúcho. Cada vida salva ali é uma vitória de todos, mesmo de quem nunca pisou nem vai pisar no Rio Grande do Sul. É assim que tem de ser mesmo. Deveria ter sido sempre, na verdade. No entanto, seguimos esfacelados. Por que a reconstrução do Rio Grande do Sul tem tanta adesão, enquanto a reconstrução do território Yanomami, também devastado ambientalmente, parece impossível? Somos todos um mesmo país, mas, infelizmente, não somos todos brasileiros ainda.