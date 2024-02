A centralidade no Campeonato Cearense

Foto: Lucas Emanuel/FCF Escudo do Campeonato Cearense 2024

.

O Ceará é um Estado que se forma de maneira distinta em relação a outros, mais tardiamente e descentralizado, em duas frentes, os sertões-de-fora e os sertões-de-dentro, assim apontou Capistrano de Abreu, a trazer estes como os advindos da colonização dos sertões rumo ao litoral e aqueles, o inverso.

Ao longo dos séculos XVII, XVIII e grande parte do XIX, a maior economia do Estado passava pelo Interior, vilas como as de Icó, Sobral e Aracati destacavam-se. Apenas a partir do século XIX que Fortaleza e seu entorno tomam esse eixo através da economia do algodão e do seu escoamento via ferrovias e mar.

O século XX é o de firmação da capital cearense como maior polo econômico do Estado. É neste cenário que o futebol também se firma cá pelas terras de Alencar, e com isso reflete toda a centralidade de clubes de Fortaleza e de sua região metropolitana na história do esporte local.

Em mais de 100 anos de Campeonato Cearense, apenas o Icasa, em 1992, detém o título de campeão estadual de um clube que não seja da Capital (sendo importante a pontuação de que se tratou de um torneio decidido nos tribunais, dividido entre outros 3 clubes: Fortaleza, Ceará e Tiradentes, todos da Capital).

Tal parâmetro não é exclusividade cearense. Em Pernambuco, apenas o Salgueiro tirou o título de um clube de Recife na história. No Rio de Janeiro nunca nenhum clube que não da capital foi campeão. No entanto, o Ceará, em relação a outros Estados, é um dos que apresenta maior centralidade de seu futebol em apenas um sítio quando se analisa os clubes de seu principal campeonato há alguns anos.

Em 2024, dos dez participantes, cinco deles são da Capital (Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Floresta e Atlético); três da região metropolitana (Caucaia, Horizonte e Maracanã); e do Interior apenas dois (Iguatu e Barbalha). Ou seja, 80% de todo o torneio está circunscrito a uma distância máxima de deslocamento de 50km para oito de seus clubes, em um Estado que, de leste a oeste, tais números são, no mínimo, dez vezes maiores.

Alguns são os pontos a debate para este cenário. O principal deles e o seu motivo, talvez a falta de organização dos próprios clubes do Interior, principalmente os de maior tradição e de cidades de maior pujança econômica, como os de Sobral e Cariri, que, embora possuam campanhas expressivas ao longo da história, não conseguem se estabelecer de forma perene.

No entanto, é importante refletir se essa falta de organização e estruturação é apenas falta do profissionalismo em gestão, tão exigido para futebol desses dias, ou se o reflexo da própria centralidade econômica, mãe de tantos porquês, dia a dia cristalizada em lugares-chave. O futebol não estaria inerte a isso.