O VAR e a antipoesia no futebol

Foto: AURÉLIO ALVES Árbitro Marcelo de Lima Henrique no jogo Fortaleza x Maracanã, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024

O futebol, pr'além do vencer ou perder, é espetáculo. E junto desse afirmar, também arte — um dos motivos de seu encanto e de emocionar. Aqui venho falar do Video Assistent Referee, o VAR, ou do seu uso ao longo desses quatro anos aqui nas terras brasileiras.

Acompanhamos no último domingo, 17, um hiato de quase 15 minutos no segundo jogo da semifinal do Cearense, entre Fortaleza e Maracanã, no Castelão, por dificuldades de decisão em lances de impedimentos pelo VAR, fato que gerou memes, quando Juba, mascote do Fortaleza, ironiza a demora, fingindo uma soneca em pleno jogo.

Antes de ser chamado de saudosista e outros elogios do tipo, já aponto que enxergo o caminho tomado como incontornável e positivo, tendo todo o apetrecho tecnológico, inclusive, já tomado parte do sentimento comum do torcedor, traduzindo em parte os dias que vivemos. No entanto, sinto que poderia ser muito menos tumultuado, ferindo menos a prática do futebol no seu ritmar de espetáculo, já que este também não seria uma peça artística?

Enquanto fenômeno humano, a arte se alicerça na aplicação de alguns conceitos, dentre eles, o ritmo, tão necessário e presente na música, no teatro, na literatura, no cinema, na arte visual. O futebol não se estrutura longe disso, e talvez também por isso nos emocione tanto. Nunca é só um jogo. E aí a subjetividade, cerne da arte e da poesia.

Todas as escolas e estilos de futebol bem definidos aos nossos olhos, firmados ao longo desses quase 150 anos de prática — o brasileiro, o argentino, o italiano, o espanhol, o holandês, o alemão, são reconhecíveis a partir do ritmo que encontraram para reger a bola ou jogo ao longo dos 90 minutos.

Pra além disso, todas (ou as principais) inovações em regras ao longo dessa história foram para potencializar ou preservar esse “conceito básico” do futebol: o ritmo. Basta pensarmos na regra de impedimento, da negação do recuo ao goleiro, da lei de faltas e cartões, das substituições...

O Video Assistent Referee (VAR) não. Ele surge com e por outros motivos, válidos e necessários, mas com parte de suas experiências até hoje controversas, o que ocasiona quebras de caminhar do jogo, falta de explicitude dos momentos decisivos a quem pagou pelo espetáculo, já que tudo fica preso a monitores fechados a quatro paredes, além de absurdos, como a incerteza do grito do gol, quebrando o regimento quase sagrado do esporte, o seu ritmo.

Findo dizendo que já hoje é impensável ver o futebol de alto nível sem VAR, no entanto acho necessário a reflexão sobre a inversão de valências no processo: o futebol não deve se adaptar ao VAR ou à tão pedida e cobrada tecnologia, mas o contrário. Não podemos perder o futebol enquanto possibilidade artística, enquanto possibilidade humana de emocionar.