Realidade? Fantasia?

Foto: FCO FONTENELE Carnaval 2025: Foliões se divertem no Mercado dos Pinhões

É quinta-feira, um dia ainda zonzo diante de toda realidade só possível pelo Carnaval — a festa da carne —, possibilidade única de desnudamento de toda e qualquer censura, que muitos chamam de fantasia, quando na verdade a inversão dos conceitos se torna mais plausível. Afinal, ali não mora aquilo que todos nós nos permitimos ser? Não seria isso a realidade?

Essa zonzeira — dificuldade de recolocar-se no mundo —, sinto que é um sentimento parecido de, após uma partida que nos arrebatou profundamente a emoção, seja de futebol, basquete, vôlei, ou qualquer outro esporte, a obrigação, vezes necessidade, de voltar ao mais-do-mesmo do antes. Há um hiato nisso.

Como 90 minutos não são quatro, cinco, seis dias, como o Carnaval se permite ser, toda a sensação de desorientação, por este se amplifica. E não, não é uma mera lorota, dizer que o ano começa ou só consegue começar a partir de agora. Em um país que tomou o Carnaval como um dos símbolos-mores de sua identidade, esta brecha é fundamental para que tudo possa se pôr no lugar.



Dos poucos instantes da vida que problemas ganham vencimento e não valem nada, estão o Carnaval. Estão o esporte. No meio de um desfile, de um bloco, no meio de uma arquibancada, ou mesmo em um bar, o dançar, o cantar, o gritar de um gol em ato único, realizado a uma só voz, com zil mãos e pernas em sincronia, refletem que para além dali, nada existe. Pra que realidade maior?



É quinta-feira, pós-cinzas, e o máximo que se pode pensar é: como esperar outro ano para tudo de novo? Como viver sem isso? A resposta é: não esperamos. Não vivemos. Vestimos outras fantasias, para que a qualquer instante a verdadeira realidade possa aparecer, seja noutra festa, seja noutro torcer.