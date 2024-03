A cachaça e as tradições da Sexta-Feira Santa

Foto: divulgação "Tragaluz Tridestilada", da Brisa da Serra Destilaria,

A cachaça está presente em diversas manifestações artísticas, culturais, folclóricas e religiosas da sociedade brasileira.

Assim como o vinho é usado em cerimônias religiosas cristãs, a cachaça também integra alguns ritos que permeiam não só o cristianismo, mas todo o sincretismo religioso.

A cidade de Monte Alegre do Sul, no Circuito das Águas Paulista, é conhecida pela Rota da Cachaça. Existem aproximadamente 40 alambiques artesanais, de famílias com expertise na produção de cachaça e licores.

É possível conhecer os modos de produção, e realizar degustação guiada da bebida, nos alambiques que oferecem este serviço.

A Sexta-feira Santa, especialmente, recebe muitos visitantes nacionais e estrangeiros nos hotéis, alambiques, adegas, cachaçarias e Centro Histórico de Monte Belo do Sul. A tradição surgiu nos idos de 1940, na Família Valente, e hoje tem o apoio governamental e de empresas da região.

O início se deu quando o patriarca da família, o Sr. Zezé Valente, não conseguia se recuperar de uma doença, e foi orientado pela ex-escravizada Nhá Sabá, conhecida benzedeira, a tomar uma bebida com cachaça, arruda, guiné e mel, que ficou conhecida como "Fecha Corpo" pois, segundo a história oral, Nhá Sabá identificou uma doença espiritual, a qual necessitava de orações, e a ingestão do "Fecha Corpo" com pão e peixe.

Após a sua cura, o Sr. Zezé Valente fez uma promessa de propagar a receita, que passou a ser conhecida, em toda região, como "Fecha Corpo". Atualmente em Monte Alegre do Sul o "Fecha Corpo" é servido no jejum, nas primeiras horas da Sexta-feira Santa, com pão e Aliche. E seguindo a tradição, os fieis de todas as religiões tomam a bebida com o propósito de fechar o corpo contra todos os males.

Vale ressaltar que Monte Alegre do Sul possui cachaças premiadas no Brasil e no exterior, que valem a pena serem degustadas.

A cachaça "Tragaluz Tridestilada", da Brisa da Serra Destilaria, passa por por três destilações, reduzindo o índice de congêneres, e deixando a cachaça mais limpa, do que o exigido pela legislação brasileira. Ela amadurece por, no mínimo, 36 meses em Carvalho Sueco.

É um cachaça equilibrada, elegante, macia, com notas de nuts, notadamente, lascas de amêndoas, e sabor com traços da cana de açúcar e especiarias doces.

Harmoniza bem com legumes e carnes grelhadas, castanhas e queijos curados.

Para quem aprecia as Colombas Pascais e Doces de Páscoa o ideal é apreciá-los com cachaças que envelhecem em madeira de Umburana, que agregam maior dulçor a cachaça.

A Cachaça "Campanari, produzida por Neno Campanari, na Madeira Umburana", é envelhecida na em tonéis de Umburana, que agrega notas adocicadas de especiarias doces, como canela e baunilha. A cachaça é fácil de beber, tem boa drincabilidade.

Lembrando: Beber cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!