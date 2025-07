Foto: Cachaçaria Nacional/Divulgação Cachaça Companheira Extra Premium Carvalho 8 Anos

O Vale do Ivaí, no Paraná, engloba 26 municípios, que se destacam pelo turismo gastronômico, rural, fluvial e religioso, se posicionando como um polo de destilados premium no Brasil.

Em um terroir de clima temperado, solo fértil e altitudes elevadas, num itinerário de aproximadamente 150km se estende a Rota dos Destilados do Paraná, com parada obrigatória na Cachaçaria Estância Moretti, na sede da Cachaça Companheira, instaladas em Jandaia do Sul; na fábrica do Ivaí Gin, em São João do Ivaí; e no Solar Águas do Ivaí, com experiências náuticas em Borrazópolis.

A região investe no turismo rural propiciando hospitalidade com convite para as pessoas apreciarem a produção artesanal com a oportunidade de degustarem bebidas autênticas e inovadoras da região, valorizando este território extremamente aprazível.

O Passaporte Turístico da Rota guia os visitantes, além de oferecer descontos e brindes nos alambiques e cachaçarias que promovem almoços harmonizados com pratos típicos, passeios pelos canaviais, visita aos alambiques com explicações descritivas dos processos de produção das bebidas e degustações guiadas de rótulos exclusivos.

As cachaças do Paraná estão colecionando prêmios nacionais e internacionais. Os blends com madeiras nacionais e estrangeiras, geram perfis sensoriais diferenciados, que se manifestam em um estilo de cachaça elegante e suave, que conversa com os paladares mais exigentes.

Um dos rótulos premiados é a "Cachaça Premium Estância Moretti 4 Madeiras", que envelhece três anos em Carvalho Americano, Carvalho Francês, Amburana e Castanheira. Apresenta paladar aveludado e adocicado e notas de frutas secas, amêndoas, especiaria doce e coco. É um exemplar com toda a rica identidade aromática dessas madeiras.

Outra cachaça renomada na região é a "Companheira Extra Premium Carvalho", que envelhece 8 anos em barril de carvalho americano. Tem notas aromáticas de guaraná e caramelo. No paladar tem nuances de caramelo, ameixa e baunilha. Muito equilibrada e saborosa.

Se a cachaça é o "Brasil engarrafado", como retratava o escritor Câmara Cascudo, o Paraná está imprimindo a sua digital nesse rótulo.

A Rota dos Destilados do Paraná convida a todos para conhecer um Brasil de sabores diferenciados, histórias de produtores artesanais e encontros que aquecem a alma nos dias frios da serra. Lembrando: beber cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!

