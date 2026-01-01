Um roteiro pela nova geografia da cachaça paulista

Foto: Toca da Coruja/divulgação Cachaça Toca da Coruja

A criação da Rota da Cachaça Paulista é mais do que um roteiro turístico, é um projeto que enaltece a bebida em experiência cultural e gastronômica, conectando produção, território e consumo consciente.

A rota foi organizada em oito regiões: Serras; Mogiana; Noroeste Paulista; Itaqueri, Cuesta e Tietê; Centro Paulista; Bandeirantes; Circuito das Águas e Nascentes; Alta Paulista; Destinos e Experiências; Destinos de Negócios. Cada território imprime características próprias, perceptíveis nos aromas, sabores e texturas da cachaça.

No campo da gastronomia, a iniciativa amplia o diálogo entre a cachaça e a mesa. Degustações guiadas, visitas a museus, alambiques e experiências harmonizadas aproximam o público do processo produtivo e revelam nuances que só se compreendem no local de origem.

Das cachaças mais estruturadas aromaticamente das Serras Paulistas às expressões com variações envelhecidas da rota Bandeirantes; dos perfis mais intensos e premiados internacionalmente do Noroeste às versões delicadas do Circuito das Águas e Nascente, o percurso evidencia a diversidade da produção paulista.

Ao valorizar produtores, preservar saberes e incentivar o turismo de experiência, as Rotas da Cachaça Paulista consolidam o destilado como um patrimônio gastronômico vivo e convidam o leitor a beber com mais atenção, consciência e contexto.

Sob a ótica cultural, a rota contribui para a preservação do saber-fazer tradicional, das famílias produtoras e das práticas artesanais, ao mesmo tempo em que abre espaço para cachaçarias contemporâneas, inovadoras e tecnicamente refinadas. Essa convivência entre tradição e inovação amplia o repertório sensorial da cachaça paulista e dialoga com um consumidor cada vez mais interessado em origem, processos e identidade.

Na Rota Noroeste tem um dos engenhos mais reconhecidos do interior paulista, o Dom Tápparo, com ampla infraestrutura para visitação, que é referência na região. Uma das suas cachaças premiadas é a Cachaça "Dom Tápparo Premium Amburana 6", que envelhece seis anos em barris de Amburana. Apresenta nuances de caramelo, especiarias doce como baunilha, é deliciosa e possui um retrogosto bem agradável.

Da Rota de Destinos e Experiência vem a Cachaça "Toca da Coruja", em meio a Mata Atlântica, estabelece como identidade: "Da Mata para o Copo". E consolida a cada dia suas práticas ambientais focadas na sustentabilidade. A cachaça tem toque macio ao paladar. A passagem pelos barris de jequitibá preserva uma cor cristalina, apresenta notas aromáticas de cana-de-açúcar madura, flor de laranjeira e um leve herbal. Na boca se reproduz o herbal, notadamente a erva-doce, anis, além do dulçor da cana. Saborosa para ser degustada pura ou em drinks. Lembrando: beber cachaça é um misto de prazer, amor-próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!

Onde encontrar

@domtapparo

@cachacaria_tocadacoruja

https://www.rotasdacachaca.sp.gov.br/rotas-cachaca



