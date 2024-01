Sete atletas brasileiros que não tiveram um bom 2023, mas devem brigar por medalha olímpica em Paris

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP Alison dos Santos é um dos principais nomes do atletismo brasileiro

Na última edição olímpica, o Brasil conquistou sete medalhas de ouro e 21 medalhas no total. A quantidade foi recorde e o número de ouros igualou 2016. Faltando pouco mais de seis meses para a edição de Paris, a expectativa do Brasil superar esses números passa pela recuperação de alguns atletas. Nomes que ao final de 2022 estavam entre os favoritos à medalha, mas não tiveram um bom 2023.

Alison dos Santos: em 2022 se tornou campeão mundial dos 400m com barreiras do atletismo. Mas uma lesão no joelho, no início de 2023, o tirou das pistas. Retornou ainda para o Mundial no mesmo ano, mas ficou em quinto lugar. Não disputou os Jogos Pan-Americanos e agora se prepara para, pelo menos, repetir o bronze da última Olimpíada.

Ana Marcela Cunha: atual campeã olímpica, foi bronze no Mundial em 2022 na prova dos 10km. Ano passado trocou de treinador e não conseguiu repetir o desempenho. Ficou em quinto lugar no Mundial e ainda precisa buscar a vaga olímpica para depois tentar um novo pódio.

Isaquias Queiroz: Detentor de quatro medalhas olímpicas, também teve um 2023 apagado. Não focou totalmente nos treinamentos e acabou sem medalha no Mundial e foi vice nos Jogos Pan-Americanos no C1 1000 metros. Mesmo assim, conseguiu a vaga para Paris. Agora iniciou os treinamentos intensivos para repetir o ouro de Tóquio.

Daniel Cargnin: Medalhista de bronze na última Olimpíada, o judoca mudou de categoria para este ciclo olímpico e, mesmo assim, teve um ótimo 2022, com bronze no Mundial e ouro no Masters. Porém, sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e precisou passar por cirurgia. Resta saber se conseguirá voltar à boa forma física para Paris.

Martine Grael/Kahena Kunze: a dupla bicampeã olímpica da vela não teve problemas com lesões, mas fez um Mundial de 2023 abaixo do esperado. Apenas o 12º lugar. Elas precisaram dos Jogos Pan-Americanos para conseguir a vaga olímpica. Mesmo assim, conseguiram um ouro e uma prata em etapas da Copa do Mundo em 2023. Podem se tornar as primeiras tricampeãs olímpicas da história do esporte brasileiro.

Mayra Aguiar: Outra campeã mundial de 2022 que ficou fora do Mundial-2023, focando na Olimpíada. Porém, o ouro no Grand Slam de Tóquio, no final de 2023, mostra que é a mais promissora da lista acima. A judoca já tem três bronzes olímpicos e está entre as favoritas da categoria 78kg para Paris.