Foto: Calderano é tricampeão e Bruna Takahashi vice no tênis de mesa do Pan

No histórico do Brasil em Olimpíadas, foram conquistadas medalhas em 19 modalidades: atletismo, basquete, boxe, canoagem velocidade, futebol, ginástica artística, hipismo, judô, maratona aquática, natação, pentatlo, taekwondo, tênis, tiro, surfe, skate, vela, vôlei e vôlei de praia. Tênis, surfe e skate conseguiram em Tóquio 2020.

Os resultados no ciclo olímpico para Paris aponta que o Brasil tem atletas que podem surpreender com medalha inédita em 5 modalidades. Não são favoritos, mas tem chances.

Apesar de ser um dos esportes mais imprevisíveis em termos de resultados, a maior chance do Brasil é no tiro com arco. Marcus D'Almeida é simplesmente o número 1 do ranking mundial, graças aos expressivos resultados neste ciclo: duas medalhas em mundiais, 2 ouros e 1 bronze em etapas de Copa do Mundo.Só não dá para cravar uma medalha de Marcus, devido ao sistema de disputa da modalidade, com confrontos eliminatórios. Um erro em uma flecha e adeus pódio.

No tênis de mesa, Hugo Calderano é o 6º do ranking mundial. O início de ano do brasileiro não foi tão bom, mas os 5 que estão a sua frente são chineses. A China só pode levar 2 para o torneio individual. A primeira missão de Hugo nos próximos meses é tentar se manter entre os 2 melhores não chineses, para não cruza-los a antes da semifinal em Paris. A 2º missão é voltar a vencer atletas do top 15 com os quais tem tido dificuldade.

Na canoagem slalom, Ana Sátila, partirá da sua 4º Olimpíada, provavelmente em 3 provas: caiaque, canoa e caiaque Cross. Ela não está entre as favoritas, mas costuma alcançar o top 10 em várias etapas de Copa do Mundo. Com a inclusão do Cross, aumentam as chances de Ana, que foi 4º no mundial 2022 e prata na etapa da Alemanha da Copa do Mundo em 2023.

Na ginástica rítmica, o Brasil sempre foi um mero figurante. Porém, o conjunto foi top 5 nos 2 últimos mundiais e conseguiu medalhas em etapas de Copa do Mundo. Na esgrima, a possibilidade de medalha é com a experiente Nathalie Moellhausen em sua última Olimpíada. Em Tóquio, o sorteio não ajudou a brasileira, que perdeu logo no 1º duelo para outra favorita, a italiana Rossela Fiamingo. Nathalie voltou a ter resultados expressivos no ano passado e ocupa o 3º lugar no ranking da espada.

O Brasil também tem alguma chance de surpreender com medalha inédita no handebol, ginástica trampolim e wrestling.