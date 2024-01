Basquete feminino joga em casa em busca de vaga olímpica

Foto: DIVULGAÇÃO/CBB Ala/pivô Damiris é um dos destaques da seleção brasileira de basquete feminino

O basquete feminino do Brasil, tão vitorioso nos anos 90 e início de 2000, com um título mundial e duas medalhas olímpicas, tentará a partir de 8 de fevereiro em Belém do Pará, voltar a Olimpíada, após não classificar para os Jogos de Tóquio. Antes disso, nas Olimpíadas de 2012 e 2016, campanhas pífias, em que sequer passou da 1º fase.

O elenco é o melhor formado na última década, mesclando sete jogadoras que atuam no Brasil, duas nos EUA e três no Leste europeu. Ano passado, o Brasil venceu a AmeriCup com time completo e os Jogos Pan-americanos com um elenco mesclado.

O título da AmeriCup garantiu ao Brasil jogar um dos pré-olímpicos, além da subida para o 8º lugar no ranking mundial. A confederação brasileira acabou conseguindo que nosso país sediasse um dos quatro pré-olímpicos.

O sorteio não foi muito agradável. O Brasil não terá nenhum jogo tranquilo e enfrentará três equipes fortes: Austrália, Sérvia e Alemanha. Porém, nesse quadrangular, só uma seleção ficará sem vaga olímpica.

A Austrália é uma potência do basquete. Foi bronze no último mundial e prata em 2018. É a seleção mais forte do torneio. A Sérvia foi bronze na Rio 2016 e 5º no último europeu.

A seleção mais acessível para uma vitória brasileira é a Alemanha, justamente no último jogo, dia 11 de fevereiro. As alemãs nunca foram a Olimpíada e terminaram em 6º no último europeu. O sistema de classificação do basquete é muito mal formulado. Canadá e Porto Rico, que ficaram atrás do Brasil na AmeriCup, conseguiram quadrangulares mais fáceis, após se classificarem em outro torneio.

O fator casa será fundamental para o Brasil. A previsão é de temperatura máxima de 32 graus em Belém, durante a competição, o que vai atrapalhar muito, principalmente as duas seleções europeias.

O elenco brasileiro é bem experiente. A ala pivô Damiris, que joga na Turquia, já passou pela WNBA e tem muitos anos de seleção. A pivô Erika Souza, 41 anos, tem mundiais e Olimpíadas no currículo.

A armadora Tainá Paixão e a pivô Kamilla Soares ( joga nos EUA) foram fundamentais na campanha do título da AmeriCup. Completam o elenco as armadoras Débora e Carina, as alas Leila, Vitória, Ramona e Sassá e as pivôs Licinara e Stephanie.

Até o momento ,apenas a França, como pais sede, e os EUA, vencedores do mundial, garantiram vaga olímpica. Em quatro torneios pré-olímpicos sairão os outros dez classificados.