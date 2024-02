Brasil pode repetir 2016 e ficar sem medalha olímpica nas piscinas

Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA Guilherme Costa. Jogos Olimpicos, Tokyo 2020. 29 de Julho de 2021, Toquio, Japao. Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

Neste domingo, 11 de fevereiro, começou a disputa da natação no mundial de esportes aquáticos no Catar. Como escrevi semana passada, um mundial fora de época, que em muitas provas não terá os principais nomes, preocupados em treinar para a Olimpíada daqui a pouco mais de 5 meses.

Já no primeiro dia ocorreu os 400 livres, em que o Brasil tem alguma esperança de medalha. Guilherme Costa foi bronze na prova no mundial de 2022. Mas agora, ele repetiu o 4º lugar do mundial de 2023. A disputa não contou com o campeão do ano passado, Samuel Short da Austrália. O tunisiano Ahmed Hafnaoui, atual campeão olímpico, participou, mas foi apenas o 16º. Os demais candidatos as medalhas em Paris, competiram.

Quando foi medalhista, Guilherme fez o tempo de 3m43s31, o melhor de sua carreira. Ano passado ele nadou para 3m43s58 e agora 3m44s22. O detalhe é que nos 2 últimos mundiais, o bronze saiu com tempo inferior a 3m43, ou seja, Guilherme teria de baixar pelo menos 30 centésimos para sonhar com medalha. Além disso, o tunisiano deve voltar a nadar forte na Olimpíada, pois ano passado foi prata no mundial com 3m40s70. Guilherme é um dos atletas que mais evoluiu ao longo dos anos, mas vai precisar algo a mais nesses próximos meses se quiser pódio em Paris.

Também neste domingo, nos 400 livres para mulheres, Maria Fernanda Costa, jovem de apenas 21 anos terminou em 4º lugar. Resultado extraordinário visando o futuro. Mas esta prova não contou com as 3 favoritas para Paris: Katie Ledecky, Ariarne Titmus e Summer Mcintosh. Uma final olímpica para Maria Fernanda seria um ótimo resultado.

Uma incógnita é Bruno Fratus. Medalhista olímpico nos 50 livres em Tóquio, ele está a 500 dias sem competir por lesão. A última vez foi em agosto de 2022, no mundial. Fratus não vai participar do mundial deste ano. Resta saber se conseguirá retomar os bons tempos. O outro medalhista da Olimpíada de Tóquio, Fernando Scheffer, nunca conseguiu repetir nos 200 metros, um resultado parecido neste ciclo olímpico. Scheffer vai competir no mundial 2024. Aliás, a delegação do Brasil neste mundial de Doha é bem enxuta: só 12 atletas.

A prova que pode dar esperança de medalha a natação brasileira não é realizada em piscina: Ana Marcela Cunha estará entre as favoritas nos 10km da maratona aquática.