Brasil deixa escapar 32 vagas olímpicas

Foto: Federico Parra / AFP Atacante John Kennedy no jogo Brasil x Argentina pelo Pré-Olímpico

Na noite do último domingo, 11, o Brasil deixou de classificar dois esportes coletivos para a Olimpíada: basquete feminino e futebol masculino. No dia seguinte, uma atualização do site da Federação Internacional de Natação também tirou o dueto brasileiro do nado artístico de Paris.

No basquete feminino, a expectativa era que o Brasil conseguisse uma das três vagas em disputa no pré-olímpico de Belém-PA. Com torcida e altas temperaturas, bastava vencer pelo menos um jogo contra Austrália, Sérvia ou Alemanha, três seleções de bom nível. Mas a falta de costume em enfrentar adversários de maior nível físico acabou pesando.

A modalidade tem o problema da falta de intercâmbio. No vôlei feminino, a Liga das Nações permite que anualmente o Brasil enfrente todas as potências da Europa e da Ásia.

No handebol feminino, quase toda a seleção brasileira atua na Europa e conhece as adversárias. No basquete feminino, boa parte das atletas atuam no Brasil.

Não há uma competição regular de seleções que permita esses duelos. O Brasil costuma jogar somente nas Américas contra seleções frágeis, ou reservas de Canadá e EUA.

Vale destacar que o regulamento classificatório é esdrúxulo. Porto Rico ficou atrás do Brasil na Americup e foi para um pré-olímpico bem mais fácil contra a Nova Zelândia, conseguindo a vaga olímpica. O correto, assim como no handebol, polo aquático e rugby sevens, era o Brasil ter a vaga por ter vencido o evento continental.

No futebol masculino, desde o início do pré-olímpico, o Brasil não mostrou boas atuações, mesmo passando em primeiro do grupo. No quadrangular final perdeu de Paraguai e Argentina.

O técnico Ramon, o mesmo que havia perdido de Israel no mundial sub-21, foi bastante contestado, assim como sua convocação. O Brasil no futebol masculino é o atual bicampeão olímpico e ficará fora em Paris. Único campeão em esporte coletivo na Olimpíada anterior que passará por isso.

No nado artístico, o confuso regulamento da Federação Internacional deixou o Brasil de fora pelo menos por enquanto.

O Brasil contava com a realocação da vaga continental dos Jogos Pan-Americanos para classificar Laura Miccuci e Gabriela Regly. Mas a entidade acabou destinando as vagas para países que tiveram melhor desempenho no campeonato mundial, em que a dupla brasileira não foi bem.

Brasil e Casaquistão, os países prejudicados, pretendem recorrer na justiça. No conjunto do nado artístico, o Brasil não conseguiu vaga olímpica.