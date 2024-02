Brasil busca vagas olímpicas no wrestling e taekwondo

Foto: Alexandre Loureiro/COB GIULLIA Rodrigues Penalber (em cima). Lutadora brasileira melhor ranqueada mundialmente no wrestling, em 2021. Ainda assim, não conseguiu vaga para as Olimpíadas de Tóquio

Em dois eventos continentais nas próximas semanas, o Brasil buscará vagas olímpicas no wrestling e taekwondo. Até agora, nestas modalidades, o Brasil só tem uma vaga garantida para Carolina Santos, a Juma, no taekwondo categoria 67kg. A vaga foi obtida pelo ranking olímpico.

A partir do dia 28 de fevereiro em Acapulco, no México, tem o pré-olímpico das Américas de wrestling distribuindo 36 vagas olímpicas, duas para cada uma das 18 categorias. O wrestling concentra disputas na luta estilo livre masculino e feminino e na greco-romana masculina. Quem não obtiver vagas olímpicas nesse evento, só terá o pré-olímpico mundial em maio, para tentar classificação. Estados Unidos e Cuba são as principais potências das Américas no wrestling.

Nesta última semana, também em Acapulco, foi realizado o campeonato pan-americano e o Brasil conseguiu resultados interessantes. Giulia Penalber nos 57kg feminino e Joílson Júnior nos 77kg masculino, terminaram com medalhas de prata em categorias olímpicas. Eles, ao lado de Laís Nunes nos 62kg e o russo naturalizado Sosruko Kodzokov nos 82kg , são os principais candidatos do Brasil a brigarem por classificação a Paris.

O desempenho do Brasil no wrestling nos Jogos Pan-americanos 2023 também é um fator animador. Foram 2 ouros, uma prata e um bronze, melhor resultado na história. Os ouros exatamente de Joílson e Giulia. Nos dia 9 e 10 de abril é a vez do Pan de Taekwondo na República Dominicana, também com duas vagas olímpicas para cada uma das 8 categorias em disputa. Nos Jogos Pan-americanos 2023 a participação do Brasil ficou abaixo do esperado com apenas uma prata e 2 bronzes.

As maiores esperanças de novas vagas para o Brasil estarão em Maria Clara Pacheco, Netinho e o medalhista olímpico de 2016 Maicon Andrade. No taekwondo, o evento continental é a última chance de classificação olímpica pois não haverá pré-olímpico mundial. As primeiras 6 vagas de cada peso foram preenchidas pelo ranking mundial.

Em outros dois esportes de luta, a situação do Brasil é bem mais tranquila: no boxe já são 9 classificados pelos Jogos Pan-americanos, com chances de mais 4 em pré-olímpicos mundiais. No judô a definição se dá pelo ranking com fechamento em 23 de junho. O Brasil deve levar pelo menos 12 judocas dentre as 14 categorias existentes.