Vela brasileira em momento ruim

Foto: Miriam Jeske/COB 03.11.2023 - Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - Vela

A vela brasileira, de tantas glórias nas últimas décadas, com nomes como Torben e Lars Grael, Robert Scheidt, Marcelo Ferreira, além de Bimba, Fernanda Oliveira, Isabel Swan, Patrícia Freitas e Jorginho Zarif, vive um momento ruim e deve chegar na Olimpíada de Paris com menos da metade das classes olímpicas para disputar.

A Confederação Brasileira de Vela determinou que nas classes em que o atleta ou dupla não ficasse entre os 16 melhores do mundo, não teria direito a vaga olímpica. Assim, em algumas classes, apesar do Brasil ter conquistado a vaga por cota continental, não teremos representantes.

Um exemplo é a tão tradicional classe Laser, em que o Brasil teve o Pelé da vela, Robert Scheidt. Bruno Fontes e Gabriela Kidd ficaram muito longe do top-16 no Mundial 2024. A Laser, agora chamada de ILCA, é a que mais abre possibilidade de atletas: 43 no masculino e feminino. Mas a Confederação entende que levar atletas para terminar além do 20º lugar não é satisfatório.

Na classe 470, que agora é mista, Henrique Haddad e Isabel Swan terminaram o Mundial, ontem, em 27º lugar. Também fora de Paris.

Em outras duas classes, o Brasil sequer conseguiu vaga via Mundial ou Jogos Pan-Americanos: IQFoil e Kite feminina, além da 49er masculina.

De dez classes olímpicas, hoje o Brasil tem vaga para Paris em quatro. Chances reais de pódio, apenas com a dupla atual bicampeã olímpica, Martine Grael/ Kahena Kunze, na 49er. Na classe Kite masculina, o Brasil terá Bruno Lobo, que foi quinto no evento-teste, novo no último Mundial e ouro nos Jogos Pan-Americanos. Mesma situação de Mateus Isaac na classe IQFoil masculina. Não são favoritos, mas estarão na lista dos que podem surpreender.

Na classe mista Nacra, a dupla Samuel Albrecht/ Gabriela Nicolino conquistou a vaga via Jogos Pan-Americanos e aguarda para saber se estará em Paris.

Para que o leitor tenha uma ideia, na Olimpíada de 2016 a vela brasileira disputou sete classes olímpicas, com uma medalha e cinco classes no top-10. Nos Jogos de Tóquio-2020, uma medalha e quatro classes no top-10. Agora a expectativa é bem pior.

Na história olímpica do Brasil, a vela é o esporte com mais medalhas de ouro: oito, e 19 no total. Vôlei e atletismo têm cinco ouros cada; judô, quatro; e vôlei de praia, três. Torben Grael e Robert Scheidt foram bicampeões olímpicos.