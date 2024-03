Na semana das mulheres, resultados expressivos do Brasil em ciclo olímpico

Foto: divulgação/Volleyballword Bárbara Seixas e Carol Solberg conquistaram título do Elite 16

Na semana que passou, atletas brasileiras conseguiram resultados importantes visando a Olimpíada que começa daqui a alguns meses. Teve título no vôlei de praia, dois ouros no judô e vaga olímpica no tiro esportivo.

Vamos começar pelo vôlei de praia. Na 1º etapa do Elite 16 de 2024, circuito mundial com as principais duplas, título do Brasil, e não foi com a principal dupla, Ana Patrícia e Duda.

As campeãs foram Bárbara e Carol Solberg, principal conquista da carreira da dupla. Na semifinal bateram as americanas campeãs mundiais Hughes e Cheng, e na decisão superaram as canadenses Melissa/ Brendie, que haviam eliminado Ana e Duda.

Nos últimos 2 anos, Bárbara e Carol, ambas com 36 anos, conseguiram no circuito três pratas e um bronze. Agora chegou a vez de comemorar o 1º lugar.

O resultado as coloca com 99% de chances de ficar com a segunda vaga olímpica do Brasil em Paris. As campeãs mundiais de 2022 e vice em 2023, Ana Patrícia e Duda, já estão classificadas. Bárbara foi prata na Rio 2016 ao lado de Ágatha. Carol é filha da ex-jogadora com tantos anos de seleção, Isabel.

No tiro esportivo, o Brasil conseguiu classificar o segundo nome para Paris, e foi no feminino: Georgia Furquim.

No judô, duas atletas que tiveram muitos problemas de lesões em todo o ciclo olímpico brilharam neste final de semana, no Grand Prix da Áustria. Larissa Pimenta nos 52kg e Bia Souza no + 78kg venceram suas categorias e conseguiram pontos importantes para um bom chaveamento na Olimpíada de Paris. O evento não contou com as principais rivais de Japão e França. A principal judoca brasileira, Mayra Aguiar, ainda não competiu neste ano, mas está garantida em Paris.

Larissa estava em Tóquio 2020. Bia vai estrear em Olimpíadas, mas já acumula três medalhas em mundiais. Estando em boas condições físicas, Bia é favorita à medalha olímpica. Também nesse evento, Leonardo Gonçalvez venceu a categoria 100kg.