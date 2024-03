Brasil fatura novas vagas olímpicas no remo e na canoagem

Foto: MAURO PIMENTEL / AFP Lucas Verthein comemora vitória na seletiva pan-americana do remo para as Olimpíadas de 2024

O remo é mais uma modalidade olímpica em que o Brasil terá representantes na Olimpíada de Paris. Foi realizada na última semana, no Rio de Janeiro, a seletiva pan-americana para a definição de vagas nos barcos Single Skiff e double skiff peso leve. Nas provas individuais, o Brasil foi o vencedor com Lucas Verthein e Beatriz Tavares, ambos atletas do Botafogo.

Lucas, aos 25 anos, é hoje o grande nome da modalidade no Brasil. Na última Olimpíada, fez uma campanha surpreendente. Entre 32 atletas, chegou até a semifinal e acabou em 12º lugar na classificação geral. No Mundial do ano passado foi o 14º. Nos Jogos Pan-Americanos, faturou a medalha de ouro. O objetivo em Paris será buscar o top-10.

Beatriz Tavares conseguiu, na seletiva olímpica, superar a mexicana Kenia Lechugo, para quem havia perdido na final dos Jogos Pan-Americanos. Disputará sua primeira Olimpíada, tentando terminar entre as 15 melhores. Nas outras duas provas da seletiva, o double skiff peso leve, o Brasil não conseguiu brigar pelas duas vagas em disputa, terminando em terceiro no masculino e quarto no feminino.

O remo ainda terá um evento qualificatório mundial em maio, mas as chances do Brasil são remotas. Assim, das 14 provas a serem disputadas em Paris, o Brasil estará nas duas individuais.

Também no Rio de Janeiro, o Brasil faturou sua terceira vaga olímpica na canoagem slalom, em seletiva continental. O Brasil já tinha obtido via Campeonato Mundial, no ano passado, as cotas para participar tanto no K1 (caiaque) como no C1 (canoa), com Ana Sátila. Faltava classificar no masculino. Apenas uma vaga em disputa.

No C1, Charles Correa terminou em terceiro lugar. Já no K1, Pepe Gonçalvez, 30 anos, foi o vencedor e vai disputar sua terceira Olimpíada. No K1, em termos mundiais, hoje ele é apenas coadjuvante. Na Rio-2016, chegou à final e terminou em sexto lugar.

As maiores chances de Pepe em Paris serão na estreante prova de Caiaque Cross. Para isso, ele precisará se classificar em uma seletiva mundial em junho. O brasileiro foi medalhista de bronze em duas etapas de Copa do Mundo, em 2022. Ana Sátila também tem bons resultados no Cross e disputará a seletiva.

Na canoagem velocidade, a única prova que o Brasil assegurou vaga olímpica até o momento é o C1 100 metros, com o campeão olímpico Isaquias Queiroz. A seletiva pan-americana acontecerá no final de abril, nos EUA.