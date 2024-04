No Taekwondo e esgrima, Brasil definido para a Olimpíada

Foto: Paris 2024: ingressos para atletismo estarão à venda na próxima semana

Mais duas modalidades definiram os classificados para a Olimpíada nesta semana, após pré-olímpicos continentais. No taekwondo, o Brasil conseguiu classificar seus 3 atletas, chegando a 4 no total. Na esgrima, mais uma vaga, 3 no total.

No taekwondo, o Brasil precisou escolher 3 categorias para enviar atletas ao pré-olímpico. Caroline Santos já tinha obtido vaga pelo ranking mundial no ano passado. A 1º conquista veio com Edival Pontes, o Netinho. Com bom ranking, ele enfrentou adversários da Bolívia e Argentina e só teve alguma dificuldade no 2º round contra o argentino. Netinho vai para sua 2º Olimpíada. Foi vice campeão mundial em 2022 e prata no Grand Prix de Paris 2023. Ficou suspenso por alguns meses por doping, mas pode voltar a tempo de lutar por vaga em Paris. A categoria de 68kg tem pelo menos 7 atletas com chances de brigar por medalha. Netinho, aos 26 anos, está entre eles.

Outra vaga do Brasil no taekwondo masculino veio com Henrique Marques, 28 anos, na categoria 80kg. Henrique foi uma aposta da confederação, que deixou de fora o medalhista olímpico de 2016, Maicon Andrade. A luta que valeu a vaga olímpica para Henrique contra o dominicano Moisés Hernandes, terminou empatada em 0 a 0, algo anormal na modalidade. Os árbitros deram a vitória ao brasileiro. Pela nova regra do taekwondo, as lutas são em melhor de 3 rounds. Cada round tem um ganhador.

A última vaga no taekwondo veio com Maria Clara Pacheco, nos 57kg. Também por ter bom ranking, enfrentou adversárias do Suriname e Costa Rica, que não lhe impuseram maiores dificuldades. Maria Clara tem 22 anos e ano passado conseguiu bronze no duríssimo campeonato mundial. A categoria dela tem duas favoritas as medalhas: a chinesa Luo Zongshi e a britânica Jade Jones. O taekwondo permite que mesmo os derrotadas nas primeiras fases, possam lutar por bronze, caso tenham perdido para um dos finalistas. Maria Clara estará na lista das que podem surpreender.

Na esgrima, o Brasil tinha os experientes Guilherme Toldo e Natalhie Moellhausen, classificados para a Olimpíada. No pré-olímpico, veio a 3º vaga, com Mariana Pistoia no florete feminino. Na fase de classificação, Mariana conseguiu 3 vitórias e 3 derrotas, mas no mata mata, eliminou 4 adversárias. Ela tem 26 anos e teve bons resultados neste ciclo olímpico chegando a 49º posição no ranking mundial. Em termos de Olimpíada, as chances de medalha do Brasil são com Nathalie, na espada. Hoje ela é número 5 do ranking.