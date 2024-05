Isaquias e Piu voltam a ter ótimos resultados às vésperas da Olimpíada

Foto: KARIM JAAFAR / AFP Alison dos Santos Piu em prova de atletismo da Liga Diamante no Catar

Estamos a pouco mais de dois meses para o início da Olimpíada e dois dos principais atletas brasileiros tiveram resultados expressivos na última semana, indicando que estarão na briga pelo ouro olímpico.

O Brasil vai chegar a Paris com muitos candidatos a medalhas, mas poucos ao ouro. Isaquias Queiroz e Alison dos Santos estarão na lista dos que podem subir ao ponto mais alto do pódio.

Isaquias competiu na tradicional etapa da Hungria da Copa do Mundo de canoagem. Depois de um 2023 ruim, em que não treinou o suficiente, foi mal no Mundial e perdeu o ouro nos Jogos Pan-Americanos, Isaquias voltou com tudo.

Ele venceu a prova olímpica do C1 1000 metros, superando adversários importantes: o cubano Cordova, que o havia derrotado no Pan; os fortes alemães Sebastian Brendel e Conrad Scheibner; o moldavo bronze olímpico Serhii Tarnovschi; e o francês Adrien Bart. Os dois últimos campeões mundiais não competiram: o tcheco Martin Fuksa e o romeno Catalin Chirila.

Isaquias venceu a eliminatória, a semifinal e a final do C1 1000. No dia anterior, também venceu a prova de C1 500 metros, que não é olímpica. Ele só não competiu no C2 500, prova olímpica em que vai participar ao lado de outro atleta.

No atletismo, Alison dos Santos competiu e venceu os 400m com barreiras, na etapa da Liga Diamante do Catar. Mais importante do que a vitória foi o tempo: 46s86, melhor do ano. Piu foi campeão mundial com 46s29 em 2022. Foi bronze em Tóquio com 46s72. Já no Mundial passado, voltando de lesão, foi quinto colocado no Mundial com 48s10. O norueguês Warholm foi campeão mundial ano passado com 46s89.

Nesta etapa do Catar, os principais rivais de Piu nos 400m com barreiras e que medalharam no último Mundial não participaram: o norueguês Warholm, o americano Rai Benjamin, e Kyron Mcmaster, de Ilhas Virgens. Até a Olimpíada, Piu vai disputar mais cinco etapas da Liga Diamante e encontrar alguns de seus rivais. Mas os 46s86 do Catar foram um tempo sensacional.

Além dos 400m com barreiras, Piu pode competir na Olimpíada no revezamento 4x400. O Brasil conseguiu a vaga vencendo uma eliminatória de repescagem durante o Mundial da prova. A equipe é promissora, com Matheus Lima, Vitor Miranda, Lucas Vilar e Lucas Carvalho. O Brasil ainda precisa melhorar o tempo, hoje o 10º do mundo em 2024. Com Piu na equipe é certeza de final olímpica e alguma chance de medalha.