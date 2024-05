Brasil: vaga olímpica no wrestling e busca por time completo no boxe

Foto: LUDOVIC MARIN / AFP Anéis olímpicos em Paris, na França, sede das Olimpíadas de 2024, próximo à Torre Eiffel

Dois esportes de luta com situações bem diferentes aqui no Brasil. Enquanto no wrestling, o Brasil conseguiu classificar com muito sofrimento, uma atleta nas 18 categorias olímpicas, no boxe, nosso país já tem 10 vagas olímpicas e pode chegar a 13, o que representaria ter atletas em todas as categorias.

No wrestling, que engloba disputas de luta livre masculina e feminina e greco-romana masculina, tivemos semana passada o último pré-olímpico, distribuindo 3 vagas para Paris por peso. O Brasil levou 4 atletas mas as chances reais eram no feminino com Laís Nunes e Giulia Penalber.

A vaga acabou vindo nos 57kg com Giulia, que fez uma belíssima competição. Ela derrotou 3 adversárias européias: a italiana Aurora Russo, Zhumanazarova do Quirguistão e numa luta duríssima Laylokhon Sobirova do Uzbequistão, vice campeã asiática por 7 a 5. Giulia desde o ciclo olímpico anterior tinha chances de vaga olímpica. Não conseguiu e agora vai estrear num bom momento. Ano passado conseguiu ouro nos Jogos Pan-americanos. Este ano deixou escapar a vaga no pré-olímpico continental. No mundial conseguiu. Ocupa o 11º lugar no ranking mundial da categoria.

O wrestling, ao contrário do judô e do boxe, permite que os derrotados para os finalistas voltem para a disputa do bronze. Na categoria dos 57kg, a grande favorita ao ouro é a japonesa Sagumi Sakurai do Japão, atual bicampeã mundial. Outras fortes concorrentes são dos EUA, Moldávia, Polônia e Nigéria. A brasileira estará na lista das que podem surpreender.

Já no boxe a situação é diferente. O Brasil tem 10 vagas e buscará a partir de 23 de maio, as 3 restantes, no último pré-olímpico mundial, na Tailândia. Serão 4 vagas por peso e o Brasil disputa com Yuri Falcão nos 63,5, Wanderson Oliveira nos 71kg e Viviane Pereira nos 75kg.

O sorteio ainda não definiu os confrontos, mas as maiores chances são com Wanderson Oliveira, bronze no mundial 2023 e que ficou a uma vitória da vaga no 1º pré-olímpico realizado.

Se o Brasil conseguir essas 3 vagas no boxe, levará equipe completa, demonstrando que a modalidade é o " carro chefe" dentre todas as modalidades. Até agora, 57 países garantiram atletas no boxe em Paris. A Austrália tem 12 vagas, o Brasil 10, Uzbequistão 9, Itália e França 8. Expectativa de que o boxe brasileiro supere as 3 medalhas de Tóquio.