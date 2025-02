Juliana Vieira é a principal esperança do badminton do Brasil

Foto: Luiza Moraes/COB 2024.07.29 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Badminton feminino - Juliana Viana Vieira contra Lo Sin Yan Happy, atleta de Hong Kong

Esporte pouco divulgado no Brasil, o badminton conseguiu um resultado inédito na Olimpíada de Paris. Juliana Vieira, piauiense de 20 anos, foi a primeira mulher brasileira na modalidade a conseguir vencer um jogo na história da competição.

Ela superou Lo Sin Yan, de Hong Kong, por 2 a 0. A brasileira não era a favorita. Mesmo não avançando, pois perdeu o jogo inicial para Ratchanok Intanon, da Tailândia, Juliana marcou seu nome. Em edições anteriores, 2016 e 2020, Lohaynny Vicente e Fabiana Silva não haviam vencido partidas.



Juliana é a número 55 do ranking mundial. No final de 2024, foi campeã em três torneios continentais que disputou: o Peru Series, em outubro; El Salvador International, em novembro; e o Challenge no Canadá, em dezembro. Neste último, venceu, na final, a canadense que tinha o favoritismo, Michele Li. Juliana também foi eleita melhor atleta da modalidade em 2024 pelo Comitê Olímpico Brasileiro.



O primeiro desafio de 2025 para Juliana é o Pan American Cup 2025, no México, de 13 a 16 de fevereiro. Enfrentará adversárias de bom nível e melhores ranqueadas, como as canadense Michele Li (30ª do ranking) e Wien Zhang 54ª do ranking) e a americana Lauren Lan (44ª do ranking).



O objetivo de Juliana é se firmar como a melhor atleta do continente e buscar, até o final de 2025, ser top-30 do mundo. A modalidade, principalmente no feminino, é dominada por asiáticas. Das 20 melhores do ranking atualmente, 18 são deste continente.



A principal competição do ano para Juliana será o Mundial, em Paris, no final de agosto. No Mundial de 2023, Juliana obteve seu primeiro grande resultado ao vencer na rodada de estreia. Ela espera estar melhor ranqueada este ano, para conseguir avançar duas fases do torneio, que costuma ser eliminatório.



No masculino, o principal ranqueado do Brasil segue sendo Ygor Coelho, em 68º lugar. Jonathan Mathias é o 82º. Ygor tem 28 anos e já disputou três Olimpíadas. Ele deve seguir disputando torneios neste ciclo olímpico e pode tentar chegar à quarta Olimpíada.



Em nível continental, o Brasil também se destaca em duplas. No feminino, com Jaqueline Lima/Samia Lima; no masculino, com Fabricio Farias/Davi Silva; e na mista /,com Fabrício Farias/Jaqueline Lima. Todos entre os 80 melhores do mundo.



No Pan American Cup deste mês de fevereiro, o Brasil terá 18 atletas, sendo dez no masculino e oito no feminino, disputando individual e duplas.