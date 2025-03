Brasil se classifica pela 2º vez na história para Copa do Mundo de Beisebol

Foto: CHRIS CODUTO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Brasil bate Alemanha e garante vaga na Copa do Mundo de Beisebol

Nesta semana tivemos em Tucson, nos Estados Unidos, a eliminatória mundial para a World Baseball Classic, a Copa do Mundo de Beisebol, que será disputada nos Estados Unidos, Japão e Porto Rico, em 2026. O Brasil, que não tem tradição alguma na modalidade, conseguiu a classificação para o evento. É apenas a 2ª vez na história que isso ocorre.

A eliminatória contou com quatro seleções: Brasil, Colômbia, Alemanha e China, com duas vagas em disputa. O Brasil estreou perdendo da Colômbia por 5 a 0. O mesmo adversário nos derrotou na final dos Jogos Pan-americanos em 2023. Na sequência vitória dramática sobre a Alemanha por 9 a 7.

No 3º jogo, vitória tranquila sobre a China por 12 a 0. A Colômbia garantiu a 1º vaga e o Brasil teria de jogar novamente contra os alemães pela 2º vaga.

No jogo decisivo, o Brasil chegou a estar perdendo por 2 a 1, mas conseguiu abrir 6 a 2 e fechar o placar em 6 a 4. Os destaques do time brasileiro foram os experientes Leonardo Reginatto e Lucas Rojo, além do jovem Eric Pardinho.

A única edição que o Brasil havia se classificado foi em 2013, quando perdeu os três jogos da fase de classificação. No ano que vem o Brasil jogará em Houston na fase de grupos contra EUA, México, Itália e Grã-Bretanha. Mexicanos e americanos são os favoritos. No total são 20 seleções divididas em grupos de quatro. A fase final acontece em Miami. As grandes potências da modalidade são Japão, EUA, Cuba, México e República Dominicana.

Na modalidade é difícil fazer previsão de resultados devido à participação ou não de atletas da Major League Baseball dos EUA. Porém só a participação do Brasil nesta Copa do Mundo já é algo a se comemorar.

O Brasil vive um bom momento no beisebol. A vitoriosa campanha nos Jogos Pan-americanos de 2023, que culminou na medalha de prata, foi surpreendente. Vale lembrar que os adversários não contaram com força máxima.

No beisebol, ao contrário de outros esportes coletivos, não há um calendário anual de disputa entre seleções. Na Olimpíada, o número de países costuma ser pequeno. Em Tóquio, apenas seis. Em Los Angeles devem ser oito. Buscar uma vaga olímpica, principalmente enfrentando as potências das Américas com seus times principais é praticamente impossível. Mas participar da elite da modalidade na Copa do Mundo, já é um grande avanço para o Brasil.