Isaquias Queiroz inicia mais um ciclo olímpico

Foto: Alexandre Loureiro/COB 2024.08.09 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Canoagem - Isaquias Queiroz celebra a conquista da medalha de prata

Aos 31 anos, Isaquias Queiroz, um dos maiores fenômenos do esporte brasileiro, iniciou as competições internacionais do seu quarto ciclo olímpico. Ele participou, neste final de semana, da etapa da Copa do Mundo da Hungria. Pela idade, a expectativa é que dispute sua última Olimpíada em Los Angeles-2028, buscando a sexta medalha olímpica, o que seria um recorde entre os homens brasileiros. A maior marca geral agora é de Rebeca Andrade, com seis.



As provas olímpicas para 2028 na canoagem velocidade com a participação de Isaquias serão as mesmas de Paris: O C1 1000 metros e o C2 500 metros. Três medalhas olímpicas do baiano foram obtidas no C1 1000, mas, nesta etapa da Hungria, ele não foi bem, sequer chegando à final. De acordo com a assessoria do atleta, ele sentiu o excesso de eliminatórias no mesmo dia. Foram quatro provas num período de sete horas, já que disputou também as eliminatórias do C1 500 m. Até o ano passado, as eliminatórias eram divididas em quatro dias e agora são três.



Já no dia seguinte, sábado, Isaquias foi o vencedor da prova de C1 500, que não faz parte do programa olímpico. Neste domingo, competindo ao lado de Gabriel Nascimento, Isaquias foi finalista do C2 500 e terminou na sexta colocação. No início deste ano, Isaquias havia competido a Copa Brasil.



Como já aconteceu em anos anteriores, inclusive às vésperas da Olimpíada de Paris, o foco do brasileiro não são as etapas de Copa do Mundo. Ele usa como preparação e análise dos adversários para o Mundial, que será realizado em Milão, na Itália, de 20 a 24 de agosto. No Mundial, o principal adversário do brasileiro será novamente o tcheco Martin Fuksa, atual campeão olímpico e que venceu esta etapa da Hungria da Copa do Mundo. Outros fortes nomes da prova seguem sendo o romeno Catalin Chirila e o moldavo Serghei Tarnovschi.



Na próxima semana, está prevista mais uma etapa da Copa do Mundo na Polônia, mas a presença de Isaquias ainda não está confirmada. Caso participe, deverá focar em apenas duas provas.



Além de Isaquias e Gabriel Nascimento, a delegação brasileira conta com Mateus Nunes, Filipe Santana e Jacky Godmann. Mateus foi campeão mundial júnior e disputou a Olimpíada de Paris, chegando até a semifinal. Jacky foi companheiro de Isaquias nas provas de C2, nos dois últimos Jogos. No feminino, o Brasil ainda busca revelar alguma atleta com condições de brigar por finais olímpicas e de mundiais na canoagem velocidade.