Bruno Lobo fica com bronze em evento teste do mundial de vela
Disputa em Fortaleza foi acirrada apenas na classe Kite masculina
Fortaleza recebeu nesta última semana um evento teste da World Sailing, a Federação Internacional de Vela, com disputas em duas classes olímpicas: Kite e Ilca (antiga Laser), no masculino e feminino. Em outra classe, a IQFoil, apenas um atleta no masculino e outra no feminino fizeram a inscrição. Em 2027, Fortaleza vai sediar o mundial nestas três classes olímpicas individuais.

A disputa mais importante aconteceu na Kite masculina. Bruno Lobo terminou com a medalha de bronze. Foram 19 inscritos, com medalhistas olímpicos e mundiais. O brasileiro foi o melhor colocado na fase de classificação e avançou direto para a fase decisiva entre os quatro melhores. Mas nas regatas decisivas, o ele foi superado pelo bicampeão mundial e bronze na última Olimpíada, Maximilian Maeder, de Singapura. A prata ficou com o suíço Gian Straggiotti.

Bruno terminou a frente do eslovaco Toni Vodisek, campeão mundial em 2022 e prata na última Olimpíada. Também superou o chinês Qibin Huang, top-8 em Paris-2024, além de ficar à frente de mais nove atletas de outros países.

Na Ilca apenas sete atletas estavam inscritos, sendo quatro brasileiros, um de Monaco, um de Belize e um das Bahamas. O Brasil ficou com os três primeiros lugares, com título para Gustavo Kiessling. Nesta classe, o Brasil teve o fenômeno Robert Scheidt, cinco vezes medalhista olímpico. Após sua aposentadoria, nenhum nome de destaque surgiu.

A vela brasileira, que já deu 19 medalhas olímpicas, sendo oito ouros, vive o pior momento em termos de resultados nas últimas décadas. Saiu zerada da Olimpíada de Paris. Havia a expectativa de novo pódio para a dupla Martina Grael e Kahena Kunze após dois ouros olímpicos, mas elas terminaram no oitavo lugar. Foi justamente de Bruno Lobo o melhor resultado em Paris, um quinto lugar.

Depois de Paris, Martine e Kahena se dedicaram a competir no Sail GP, um outro tipo de barco, que não faz parte do programa olímpico. Reuniram-se para disputar o mundial 2025 na 49er, em outubro, terminando no nono lugar. Outro resultado fraco, pela trajetória da dupla. Não há definição se retomarão a parceria para tentar a terceira medalha olímpica em 2028.

Se a Olimpíada fosse hoje, além de Bruno, o Brasil teria chances com Mateus Isaac na classe IQFoil. Ele foi quarto colocado no mundial do ano passado. Na Olimpíada, esperava-se que brigasse por top-8, mas foi apenas 16º colocado.

