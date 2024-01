Sábios de Sião

Foto: Marcus Lage Titãs do Papo-Daniel Moura e Mauricio Benevides

Prêmio Colunistas N/NE

Duda e seu galo brigador:3 ouros, 4 pratas e 1 bronze.

A família Brígido segue na 4a geração de publicitários, raro traço.

Passeio completo

A entrada do magistrado Antonio Teófilo, no organograma dos desembargadores do TRT, será 8 de março, 17h.

O convite veio grifado errado.

Puzzle político

'Jocoserious.'A célebre piada concurseira: 'se queres passar no ITA, mate cinco cearenses.'O certo é que a vinda do presidente foi uma conquista para o ministro Camilo.Seria ele aposta ou ballon d'essai?

Sonhamos com três, mas o Ceará gerou somente dois presidentes. Maktub.O Tasso, de sobrenome Fragoso, era maranhense, embora que o nosso xará também tenha vindo de lá, dos Boutala (prefeito em árabe).

Tranquilidade dos pântanos. Nenhum deputado federal, do pentagrama, compareceu à solenidade da Pedra 'Filosofal' do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica.Malapropismo meu: Rocha Fundamental.Comenta-se que Luiziane Lins enviou um 'etui,' com bilhete declinatório, dada a ausência de um convite, à anterior 'lulaparição'. Guimarães ficou doente. Estalecido? José Airton estava, e continua, 'afônico'. 'Para quem sabe ler, um ponto é letra': a eleição para o Solar dos Mendes.

O enredo, que ecoa nas rádios, narra acerca da separação nas alas petistas.Esse é o clima no barracão da escola do baluarte Lulinha Trinta, a Desunidos do PT-Ce.



Amigas em Verso e Prosa

Mães, filhas, esposas, profissionais estabelecidas, reunidas, mais sua convidada de honra: a Literatura. A mulher que, do seio, jorrou o vernáculo 'aluno', o lactente.

Regra:à mondanité resta o Index Liborum Prohibitorum. Perícopes pinçadas e observações.Viagens das nômades de um universo paralelo, alternativo.O Qubit que atoa quando, no imergir dos títulos, deixam se teletransportar.Do Efeito Rashomon ao Pequeno Príncipe: 'Num mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar um amigo'.

E eu conto, sem confabular lafontaineanamente, a última resenha: houve 'vivas!', em longos parágrafos, seguido de jantar, para a sócia Ione Pinho.No derradeiro capítulo, fechando à Brillat Savarin: 'café excelente e licores de primeira qualidade.'



Flamboyants

Domingo, na Beira Mar, o brunch é oferecido por Fernanda Laprovitera. Com todo capricho e fartura. Quem é de paz, senta.

A Festa do Mano (Germano Albuquerque) será 16/3, no La Maison.A alquimiazinha de sucesso: mesa posta, rechauds-para não morgar- um pouco do zeitgeist do Éden, decoração de Ítalo Barbosa, boa carta e a- listers com tudo a ver.

Guardanapos rosa, no Matisse, quinta, para Camila dos Santos.xxx

Baptême de feu

Amis et Vins reúne-se dia 31, no Náutico,1a.edição 2024.

Março mulher

Dentre outras, RioMar homenageia nas áreas de Arte & Cultura os dons de: Dodora Guimarães Esmeraldo, Economia - Negócios: Renata Santiago,

Moda - Silvania Costantini e Trabalho Social: Fernanda Cavalieri.



Mimimiland

Se eu pudesse falar com Jonathan Swift, contaria acerca de uma jovem cidade, aquém de Brobdingnag. Irônico e crítico do comportamento humano, o pai de Gulliver iria gostar...certamente.

Na Mimimiland, habitantes sofrem de Mimimiite.Tudo dói, ofende.Idiossincráticos, os nacionais, e dotados de ouvido absoluto.Seria Absolutista? Fale pouco, 'desfale' ou desfaleça.

Mimimilandenses nos demandam teses, em face dos efeitos da alta susceptibilidade a todo 'não' proferido.Defendem a Zona Cinza, e todas as matizes do arco que colore o politicamente correto. São simpatizantes do progressismo e da liberdade de expressão.Esta, paradoxalmente atada à coleira de guia retrátil, com patente mimimilandesa.Naturalmente.

São extremamente paradoxais e, por conseguinte, sacais, dado o gene ultracrepidariano. Montam ringues ( desculpantes X culpantes) dentro de cristalerias. Caso Mimimiland declare guerra, seria a catástrofe, pois seus diplomatas enlouqueceram e pediram asilo em Lilliput. Por sentirem-se pequenos demais.

Que diremos, pois: 'é verdade, o mundo tá chato'.

Il Gallateo

Perguntei,para expert em comportamento, se aquele pai, que não colabora com festa, deve constar no convite? "Não deveria. Nubentes convidam.O momento é lindo, deve ser feito a várias mãos e não pode frustrar os casantes.É certo que todos podem ajudar:com uma pequena parcela da festa, seja com a doação de uma jóia de família, na indicação de profissionais, ou mostrando-se disponível.'

Libiamo, libiamo...

Alcaçuz é um ilustre desconhecido nosso.Além dos muros,trata-se uma especiaria muito requisitada. Panacéia, diria eu, por ser insumo no fabrico de bombons, chás e adoçantes. Atua contra gastrite, halitose, prisão de ventre, stress, úlcera, tosse, gripe, gases, indigestão, infecções virais...Superou o tônico do homem da cobra.

Recentemente, experimentei o liquorice numa grappa,vinda do Vêneto. Achei interessante.

Mais inusitado ainda é descobrir que Abraham Lincoln fora bartender. Em plena Guerra Civil, tramaram demitir o competente Ulysses Grant, sob alegativa de alcoolismo.Recado presidencial:o envio de vários litros de whiskey para o comandante Grant.

Origami

Longchamp é um ícone.Falo, em especial, da customizável Le Pliage.A empreesa familiar, de 1948, foi fundada por Jean Cassegrain.

Conseguiu estar super presente, podendo ser vista em quase toda loja de duty free, sem tornar-se mainstream.

O novo modelo, que segue os padrões da Le Pliage, pode ser extendido.