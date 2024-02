Coluna Marcus Lage: Sabedoria dos Rabis

Foto: Marcus Lage Casa de Bonecas. Renata Cristiano Guerra e Maria (1 yo)

A aldeia moveu um clamor, pedindo chuva ao Bondoso. Todos saíram para a rua, menos um sábio, idoso rabino, que ficou em casa, à mesa, comendo.

Perguntaram se ele não iria?

- Negativo. Não vi um sequer sair com guarda-chuva.

Puzzle político

Cid, no PSB, foi a tônica. Muitos "engradados". O Marina Park ficou pequeno. Cordialidades com o min. Camilo, flerte com Luizianne e elogio ao clã aracatiense de Bismark Costa Lima Pinheiro Maia, fiéis escudeiros.

Quem é líder nato, não perde fácil o posto. Certamente, o senador vai tentar emplacar um co-partidário, para o Solar do Rei de Copas. Evandro, com pressa, foi para o PT. Seria o nome natural. Isolda despistou, mas é vista como preterida no processo. Salmito teria que enfrentar a antipatia do "PenTagrama". E o próprio Rodrigo Díaz de Vivar? Competência e experiência não lhe faltariam.



E, como na política especular é de graça, Prisco Bezerra, irmão de Robertinho, iria para uma senatória? Ciro Gomes enfrentaria?

Artmobilismo

Foto: Marcus Lage Mercury de Tasso Jereissati. Preto, como ordenou Ford: "as long as it's black"

Alexandre Guilhon está fazendo história na presidência do Museu do Automóvel do Ceará. Ações de conservação, abrindo fronteiras midiáticas (via Google e Insta) e conquistando novos sócios antigomobilistas. Detalhe: a blackbouler existe e isso é importante para o quadro social.



A cessão da sede contou com apoio do então prefeito Lucio Alcântara, em 1981, embora o clube Veteran seja de 1983.

Foto: Marcus Lage Mercury Cougar (1973), do acervo de Alexandre Guilhon: "Carro antigo é como mulher de amigo: você olha, admira, admira, mas não põe a mão"

Acta diurna



Weiber Xavier, nosso toilleur, confia a Hervè Tassigny o próximo jantar. O chef entende da última escala do enoconhecedor: Borgonha, com o obséquio de São Bernardo de Clairvaux, da ordem cisterciense, uma vez que os celtas eram cervejistas.



Um curiosidade: o vinho da Bourgogne não é para iniciantes. O viajante, antes de chegar lá, tem que viajar por: Brasil, Chile (dada a Pirasina), Argentina, Portugal, Espanha, Itália, Bordeaux e Ródano. Outro fato curioso: o chapéu de "chef", chamado "toque blanche", tem 1 centena de dobras, numa alusão aos 100 modos de se fazer um ovo.

Os Breno Melo, os Randal Ponte, os Paulo Teixeira, os Dudu Melo, os Eduardo Pinheiro, os Bernardo Veloso, os Raul Fontenelle, os Daniel Moura, os Walkmar Santos Neto, os Kelton Whitehurst e os Alexandre Sales deram "sim" à convocação do Germano Albuquerque, na segunda edição da temática noitada, que foi memorável.

Depois de décadas, pleito tranquilo no NAC: chapa única, com dr. Meton Vasconcelos na cabeceira do conselho deliberativo. Eleição para presidência, só nas águas de março.

Parabéns para Hugo Machado II, tributarista, aeromodelista e aficionado por canetas. Um gentleman da minha lista.



Foto: Marcus Lage Doze por Oito. Dudu e Camila Wanderley. É sempre bom reencontrá-los, pois transmitem uma indizível paz

GPS

Juliana e Liberato Barroso curtem Carnaval do Porto das Dunas.

Os Manuel Fontenele e os Ênio Leão estão em Fleicheiras.

Portugal e Espanha para os Breno Mello.

Marcelo Ponte fará boa romaria fará. Idem Edson Ventura Filho, aniversariante do mês. The last, but not the least.

Carol e Max Cavalcante recebem na Majorlândia.



Mr.& Mrs. Ney Ferraz movimentam os almoços no Catu.

Fernanda e Rodrigo Barroso também montam acampamento no PDD.

Ju e Antonio Carlos Mello na vizinhança.

Eveline e Lisandro Fujita ficam por Miami.

Rachel e Paulo Teixeira em chiil out marroquino.

Luxo em discrição

Voltou com tudo o estilo Old Money. Nunca esteve em desuso entre os happy few, gente abonada, à prova de deslumbramento. Old Money. Consumidores seguros de si e atentos às demandas do lixo da moda. Sabem que o velho é o que credencia. Creio que as labels vão repensar acerca do logoculto, da logomania, fortemente representada pelos doubles C e G, além LV, YSL e por aí vai...



Na linha discreta, cito como exemplo a Bottega, que revela-se pelo intrecciato, as polos da John Smedley, de algodão impecável, a camisaria su misura paulistana,os ateliês de cravatta sartoriale à 7 plis, a tradicional ocularia da Maison Bonnet, os pisantes ingleses da John Lobb, as joias do tempo, pela A.Lang e Söhne...



Como eu costumo dizer: "Bem viveu quem bem se escondeu".

Resgate da memória

Passei para o médico Bruno Cavalcante (publisher da revista da Santa Casa da Misericórdia) a biografia de meu tio, Joaquim Antônio Alves Ribeiro. O único médico cearense formado em Harvard, era escritor, fundador do 1º Museu de Fortaleza e aluno do dr. John Collins Warren, patrono da anestesia.



Sua mãe, minha pentavó, Alexandrina Ribeiro, é uma das beneméritas da SCM.