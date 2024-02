Coluna Marcus Lage: Puzzle político

Foto: Leonardo Carvalho/ Divulgação Conclave na Procuradoria Geral do Ministério Público Militar: des. Leonardo Carvalho, Fernando Braga, pres. do TRF, e procurador Haley Carvalho Filho, da nossa PGE

Nas pesquisas constam alguns nomes para a eleição ao Solar dos Mendes da Cruz Guimarães, morada do Rei de Copas. Pela PMF, dr. Sarto. Da ala Palais Royal, Luizianne e Evandro. À droite, lado da rainha, Wagner, André Fernandes e sen. Eduardo Girão.

Será que a lista é essa? Lutèce tem muitas pontes e água muita para correr por debaixo delas. Num cenário cheio de candidaturas, vislumbra-se o 2o. turno. Quem irá para maquininha do dr. Antoine Louis? O rol, em que figuram três nomes, à destra do Sena, provavelmente ficará de fora do segundo turno, abrindo caminho para uma disputa entre o atual prefeito e o(a) autor(a) do "touchéee!": Lins ou Leitão. Nesse diorama, o eleitorado direitista será o fiel da balança.

É provável que algumas cartas ainda estejam na manga? Uma raposa, que não é a de La Fontaine, garante: a chance de novos nomes surgirem, capazes de vencer, ainda é grande. Ate lá, já que Maria Antonieta não disse, eu direi: comamos brioches e conservemos nossos pescoços, pois Sanson ganha para isso e até seu lacaio é insolente. "Allons enfants de la patrie".

Idealinas

Dia 27, o quadro de proprietários do Ideal irá eleger sua nova gestão. É sempre um dia de grandes reencontros, com restaurante cheio, à espera da contagem de votos.



Nos idos tempos, pela seriedade atoada pelo nome, quem presidia os trabalhos era o saudoso dr. Samir Jereissati.

Galeria



Modéstia à favas, Galeria, nosso mailing list, que lanço desde 1995, ficou digno.



Temporada de vendas. Interessados podem me procurar, via email: mvclage@yahoo.com.br

Artesanato conceitual



Foto: Marcus Lage Pavo cristatus

A capacidade de improvisar, traço inerente dos nossos conterrâneos - com azo nos males vindos das intempéries climáticas - o olhar vaticinante focado nas possibilidades de transformar e imprimir utilidade aos bens, nos legaram um farto celeiro de bons artesãos. Esse Ethos é o responsável pela beleza, vista nas peças de palha, barro, cabaça, corda, madeira, couro, algodão, búzios, chifre... geradas por nossos artistas. A França os dignifica com um Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), outorgado pelo Institut National Métiers d'Art. É o Oscar do segmento.



Foto: Marcus Lage "Dance, ballerina, dance And do your pirouette in rhythm with your achin' heart"

Recentemente, o "flechazo" foi no ateliê de Gecildo Monteiro, em Fortim, onde o Aracati sopra. Vi uma mesa à George Nakashima e um par de pavões, de madeira e cacho de coqueiro. Além de super interpretação de uma bailarina, em passé, também sob a égide do sustentável, feita de quenga e galho seco.

Flamboyants



Foto: Marcus Lage Liga boa-afilhados Juliana e Liberato Barroso

Juliana e Liberato Barroso receberam pelo niver dele, quinta.

Congrats, nesta data querida, para Olga Prado.

Fernanda e Rodrigo Barroso estreiam as bodas de Palha (23 a 2) nos Fiordes, com os viajeiros do Além do Olhar.

Quem fez nat redondo foi Marcia Nobre, filha da inesquecível Stael Maia.

Patrimônio cearense

Foto: Marcus Lage Bacupari, grande Ucharia cearense

Yes, nós temos coisas boas. Conhecem canapum, que o estrangeiro chama physalis? E o bacupari, encontrado na serra Grande? O cacau de Tabuleiro, mel de rapadura e caviar cearense, ova de curimatã, Almas Gold. Ameixa de caju e cajuzinho cristalizado, o patê de fruit cearense, sobremesa que não deixa nada a desejar aos da Fouchon. Coxa de Moça, paçoca de gergelim e quebra queixo?



Creio que falte segurança aos novos anfitriões, acostumados a servir menus tão repetitivos.



Outra, das nossas especiarias, é a laranja de Russas. Em face da incidência solar e do terroir, temos (melhor dizer voltamos a ter) um top shelf da citricultura mundial. O fruto reúne dulçor e suculência.



Esse compêndio teria um autor: Sabino Henrique Carvalho.

Lifeaholics



Alexandre Pita e Andre Monte curtirão a vibe do Ano do Dragão, fazendo várias escalas na Ásia. Em Hong Kong ficam no Península, conhecido pela sua mega frota de Rollers Phantom EWB, todos verde. Não tem como se esconder.



Andrea Juaçaba, nossa Teresa Perez, fez o roteiro.

Busine$$

Angelo Potrichi representará a Michigan, maquinário americano de terraplanagem.

Carlos Antero, com associados, cortafitam o restaurante Oazo. "Deeenizando": sua avó, a saudosa d. Lucia Dummar, montava todos os dias uma das mesas mais gostosas e fartas desta urbe.

Foto: Marcus Lage Circuito de charme no Pontal de Maceió: Weiber Xavier e hoteleiro Emmanuel Noyant

"That's Amore"



Essa melodia foi imortalizada por Dean Martin, integrante de um tripé histórico da era dourada da música estadunidense, juntando Sinatra e Sammy Davis Jr., este imortalizado, não só por "Hello Detroit", mas por "Mr. Bojangles".



"When the Moon hits you eye like a big pizza pie/ That's amore/ When the world seems to shine like you've had too much wine/ That's amore/ Bells will ring ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling/ And you'll sing: Vita Bella/ Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay/ Like a gay tarantella/ Lucky Fella'..."

Uma receita romântica, para o Dia de San Valentino, é o risoto com espumante, queijo parmigiano e pétalas de rosas.