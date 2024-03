Coluna Marcus Lage: Benefit

Foto: Marcus Lage Galerianos Juliana e Ludwig Bezerra, nomes escolhidos a dedo

Luis Eduardo Figueiredo, da Lumen, precisa do apoio da sociedade. No final de fevereiro, as contas estavam em 30.5% longe da meta.



A obra, em 2023, acolheu mais de mil sem-teto. A tônica é a ressocializar, e isso o Lumen tem conseguido. Ronald Reagan dizia: "O sucesso de um programa social deve ser medido pelo número de pessoas que deixam de precisar dele, e não o contrário".



Doações em efetivos pelo pix: lumenserfeliz@gmail.com

Lagom

Analistas comportamentais pregam que os charuteiros só baforam para cima, instintivamente, numa atitude de superioridade e poder.

Tragédia mesmo esse cigarro eletrônico. Meu conselho: fumem o normal, pois os males são mais que conhecidos e a descriminação social, fará com que você deixe o vício.

Foto: Marcus Lage Mr.ENTITY_amp_ENTITYMrs. David (Clarissa) Wanderley em seu farnienteado na Turquia

Puzzle político

O enigma é a saúde do governador. "Decifra-me"... A espada de Dâmocles. Cenas bisadas, passadas em tronos, montados no Albert Einstein. Casa de cura, como dizia o Rebe de Lubavitch.



Quando o presidente Tancredo estava prestes a embarcar na canoa de Caronte, bolaram uma piada envolvendo Sarney e dona Kiola Araujo. "Mãe, reza só um terço, precisa de rosário não, eu sou o vice". Aqui, no Brasil, eles têm sorte, pois foram oito contemplados com o planalto.



Na falta de dom Sebastião, Jade Romero faz as vezes da governadoria, mesmo gestante. O enxoval deve ser tricolor.



O cenário não é dos melhores. Celeiros abalados, projeções econômicas super pessimistas. Além do impasse da escolha do candidato governista, para o Solar dos Mendes da Cruz Guimarães. Outro ponto fulcral: em breve, Evandro não poderá assumir o Abolição.



Lembrei de um episódio. Parsifal Barroso, com os demais da linha, se desincompatibilizaram. O Palácio caiu no colo do desembargador Ubirajara Carneiro. Depois do ato de nomeação, ele liga para esposa e diz:



- Dolores, você vai dormir com o governador.



- Eu sou o governador!!!



- Ubirajara, você está bem? (perguntou a cara-metade)



- Traz o peixe e vem pra casa, homem.

Divaneando

Uma saudosa amiga afirmava: "A memória é uma faca de dois gumes".



O maior best seller, a Bíblia, nos adverte: "Quero trazer à memória o que pode me dar esperança". (Lamentações 3:21)



Foto: Marcus Lage Felipe Massa e Sanny Amora, que faz mestrado de Fisioterapia, na Florida International University (FIU)

Aero Clube



Alessandra e Daniel Moura já cabem num flat. Andre vai para os bancos da Engenharia, na USP. Arthur, o outro gêmeo, segue pra PUC carioca, Economia.



Os mais velhos já voaram cedo.

Memorializando



Transcorrido o aniversário do saudoso amigo Edison Paixão, uma águia do Direito, recordei algumas de suas pérolas: "Não me dê seus amigos, nem me dê seus inimigos. Ambos você conquistou". "No casamento, o interessante é a constância".



A convite de um político paulistano, viajou até a banca, que cuidava das lides do tal homem público. "Lá não havia um Código Eleitoral".



Dizia Paixão: "O homem é um clichê: se agiu mal com A, com você não será diferente". "Não existe pedido mais forte do que o feminino. Nesse tipo de processo eu não entro". "Não brigue com quem usa saia: padre, juiz e mulher". RIP

Hole in one

Convocação de Mantovani Colares, para o TJ-CE, ganha aplausos da advocacia. Cultura, equilíbrio e retidão.

Foto: Marcus Lage Luciana Carioca com suas Anas, Amélia e Luiza, que fez 15 anos

Dionisianas



Sambódromo de São Paulo dispunha de dispenser com Fitzgerald, Cosmopolitan e Negroni, a cara de Milão com suas apericenas.



Desses drinks, muitos baristas derrapam na receita do Dry Martini, que nada tem a ver com o Martini. Esse é feito com casca de limão, azeitona furada, gin e uma nuvem de vermute. Sinatra mandava borrifar o dele.

Civil



Maio, 10, espera as rubricas de Priscilla Kristy Bonorandi Teixeira e Valmir Rosa Torres Neto. O religioso só ano que vem.



TRE



Contemplados com a Comenda do Mérito ao Ouvidor: min. Napoleão Maia, des. Leonardo Carvalho, cons. Luiz Fernando Bandeira de Mello, reitores Jose Wally Menezes e Randal Martins.



Dia 21, às 19 horas, no Centro de Convenções do Cariri.

Meca

Tefaf Maastricht será peregrinação dos amantes e knowers da pintura, da movelaria, da joalheria, da prataria, do bronze, da verrerie d'art, da bibliofilia...Vocês poderão ter uma ideia, da grandeza do evento, pelo site. De 9 a 14/03 em Maastricht, com a edição novaiorquina agendada para os dias 10,11,12, 13 e 14 de maio, no Park Avenue Armory.