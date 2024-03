Coluna Marcus Lage: Emerging talent

Foto: Maiara Capistrano/ Divulgação Cristais de Areia intitula o óleo sobre canvas, de Maiara Capistrano

O pincel não seria bem um tradutor juramentado para Maiara Capistrano que, na maioria das vezes, usa os dedos como esfíncteres dos estoques da alma. Sua paleta, de lenho surrealista, acena para um constante convite ao desafio de pular sebes, derrubar cercas... Trata-se da busca pelo extravasar, a catarse do ser que cria arte. Sua fada madrinha é Heloisa Azevedo, testemunha de tantos pódios, descobridora de talentos.



Livre, autoral, Maiara faz das telas um carbono multicor, impressor de suas experiências, do seu inquieto pensar e do constante ato de questionar, como sói ocorrer em seus movimentos contínuos. Defino, sua atuação, como uma entrega total. Um coito, que acontece no momento do toque, de suas digitais, com o "ilimitado" espaço da tela. Ato que resulta na concepção dos figurativos, efígies que oscilam entre o humano e o espectral. Um bruma misteriosa e convidativa à imersão.



Cearense, de 35 anos, simples, acessível, como todo ser seguro de si, Maiara, fora do ateliê, tem como passatempo a cozinha. Virtuose, segundo comensais, das receitas Lagom, dos pratos vegetarianos. Mãe de Victória e Thor, anela pelas sandálias aladas de Hermes, a fim de proporcioná-los olhos sensíveis para as incontáveis acepções do mundo.



Das exposições: Louvre (três vezes), Museu Mola, Casa de Leilões Drouot, Bienal de Salerno, Mostra Internacional de Miami, Luxemburgo Art Prize, Mostra Internacional em Portugal, Prêmio Internacional de Madri e Milão, onde abiscoitou, em fins de 2023, o "ouro" na categoria Artista Internacional.

Foto: Marcus Lage Comitiva do Perse: senador Cid Gomes recebe Talita Leite (vice da ABIH Ceará), Beatriz Machado e Manoel Linhares (pres. nacional da ABIH)

O Verbo

"A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um" (Colossenses 4:6)

O mito do prof. Mehrabian defende que comunicação divide-se numa trina porcentagem: conteúdo das palavras (7%), tom de voz (38%) e a linguagem corporal (55%). "Mas quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação", reza o provérbio.



"Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo" é um dos provérbios de Salomão.



Som de Sargutas



Foto: Acervo Pessoal Dois dias de festa, como manda a tradição, para selar o amor de Laura Machado Santos e Omar Halim

Laura, filha de Valéria e Pedro Jorge Costa Santos - neta da saudosa sra. Ceomar e do empresário José Hugo Machado - casou-se em Rabat, com o jovem Omar, filho de Doha Boucetta e Mahid Halim, de clãs marrroquinos.



Os casantes chegaram na tenda numa amaryia, um tipo de liteira. A música, presentes, perfumes, a profusão do ouro, das gemas e a fartura gastronômica, como forma de mostrar a importância dos convivas, traduziram um legítimo casamento árabe.



Foto: Acervo Pessoal Lounge Coco Bambu. Maria Alice e seu pai, Lucio Pimentel, par da primeira valsa, So Close

Puzzle político

O principal desafio do capitão - diga-se super posicionado e articulado - é transformar intenção em voto. Ululante. Outra missão, para Marvel, é captar as simpatias para si, evitando as migrações para o sen. Eduardo Girão e André Fernandes, este apoiado por Bolsonaro, ao solar dos Mendes da Cruz Guimarães. Se a trinca se candidata, nem a Sala da Justiça conseguirá viabilizar um segundo turno.



Shazam! A direita não vota no pentagrama (13) e, na segunda volta, num possível episódio da "Batalha Interurnática Entre Leitão & Sarto", Wagner Sousa Gomes será "o mortal mais poderoso da Terra".



Post It: Sousa grifa-se com "s", se fosse com "z" era Zouza.

Celebrate good times, come on!

Juliana Barroso lotou o endereço. Só guardanapos rosa: time do vôlei e família.

Juliana e Ludwig Freire viajam com o bolo dele (de 50 velas) para Espanha (maratona), Áustria e Hungria. Com eles: Lisieux Freire e cel. Emanuel Carvalho.

Parabéns para Adriana Miranda.

Campo da Criptana



Foto: Divulgação ventilador repelente

Chegam as águas de março e, com elas, as moscas. Água sanitária, álcool e um "bouquet garni" de louro com manjericão são aliados. Assim como o ventilador repelente. Antenados, os Xavier, da fazenda Paraíso, me apresentaram ao acessório de mesa. Um gadget muito útil.



Entre uma tira de Pata Negra e um gole de Rioja, surgem los molinos de Castilla la Mancha, atoando a nossa analogia cervantesca: "Olhe bem Vossa Mercê — disse o escudeiro — que aquilo não são gigantes, são moinhos de vento; e os que parecem braços não são senão as velas, que tocadas do vento fazem trabalhar as mós…"

"Não fujais, covardes e vis criaturas; é um só cavaleiro o que vos investe. Levantou-se neste comenos um pouco de vento, e começaram as velas a mover-se; vendo isto Dom Quixote, disse: 'Ainda que movais mais braços do que os do gigante Briareu, heis-de mo pagar'".



Lembro de uma pérola do Cervantes: "Pela rua do 'já vou' vai-se à casa do nunca".

Coco-do-Mar



A natureza como autora a sensual Arte Shunga, uma expressão nascida no período Edo japonês. Esse estilo revela, tanto em pintura como no infame marfim, a intimidade das relações heterossexuais e homossexuais.



A semente da palmeira Loidocea maldivica, o coco-do-mar, encontrada nas Ilhas Seicheles, é a maior do mundo. Além das creditadas propriedades afrodisíacas, ele pode servir como decoração ou amuleto, segundo crença local.

Setent'anos



Foto: Francisco Bandeira/ Divulgação Gravura de Francisco Bandeira em homenagem ao Jubileu de Platina da UFC

A gravura, de Francisco Bandeira, foi criada a partir de releituras dos legados de Aldemir, Bandeira, Cela, Chico da Silva, Descartes e Zenon, panteões da Cultura do Ceará, todos presentes no acervo do Mauc-UFC.



Biênios

Dia 2, às 19 horas, será a posse da nova diretoria do Náutico, tendo à frente pai e filho, algo inédito: Meton Cesar (conselho) e Henrique Vasconcelos (presidência executiva). Pede passeio completo.



O Ideal convida para o próximo dia 15, às 19h30min. Ainda da eleição, o gazofilácio registrou vitória maciça, depreendendo a adesão dos sócios.



Dress code: esporte fino.