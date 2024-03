Coluna Marcus Lage: Cin cin!

Foto: Marcus Lage Mirta

Mirto é um aperitivo tradicional da Sardenha. O vinho de lá é muito forte, só para intrépidos, e chama-se Cannonau. Pela qualidade de vida dos sardos, estima-se que ambas as bebidas possuem propriedades longevas. Feito do álcool, à murta espremida, esse licor pode variar entre branco ou tinto.



A Itália é uma surpresa a cada 50Km. Mas é preciso conhecer sua ucharia, pois os botinos são regionalistas e defendem seus respectivos rótulos. O que é muito bonito. Outro aspecto citável da produção italiana é o lavoro ben fatto, similar ao franco savoir faire d'excellence.

Roister



Hoje, a-listers estarão presentes na Festa do Mano. O evento traz a vibe do reencontro.



Confirmaram: Bia - Leonardo Carvalho, Zsofia - Alexandre Sales, Juliana - Xarinha Barroso, Ingrid - Sacha Jucá, Paula - Acrisio Valente, Cristina - Fernando Facanha, Natália Pinheiro - Marcos Novais, Mirela - Gerson Cechini, Rose - Zé Flavio (Magoo) Arruda, Lia - Anibal Barroso, Valéria - Adriano Costa, Melissa - Manuel Fontenele, Carmen e Randal Ponte.

Cave



Quem matura é Rodrigo Leal.

Puzzle político

O senador Gomes atraiu grandes nomes do nosso comércio para o PSB. Demonstra força junto ao empresariado. Este, normalmente, não é muito afeito a filiações, com exceção do CIC e do CDL, nos primórdios de Tasso Jereissati. Cito: Honório Pinheiro, ex-presidente da Confederação Nacional dos Clubes de Diretores Lojistas, Mauricio Filizola, diretor da Confederação Nacional do Comércio, o industrial Vilm (Aço) Ferreira...



Rol robusto, se me perdoam o cacófato. O autor d'Os Lusiadas também cometeu um, ao prantear Dinamene: "Alma minha gentil, que partiste'. (Lembrei do carimbo de Ibrahim Sued: "Favor esquecer Camões. Não mexer no meu estilo")

No púlpito, Cid, ao lado de Eudoro Santana - a guayabera mais frondosa do Ceará - disse que o Partido Socialista Brasileiro pretende lançar prefeituráveis em 100, dos 184 municípios do Estado. Será que Fortaleza está nessa lista? O senador afirma, em outras palavras, que o PT não pode querer dominar sozinho, uma vez que já detém presidente e governador. Pela tese de Cid Gomes: é demais outro petista para o Solar do Mendes da Cruz Guimarães.

Estamos prestes a descobrir a verdadeira identidade de Bansky. A demanda é movida pelos colecionadores Nicky Katz and Ray Howse.

Foto: Marcus Lage Família Correia: Leda, Cleonildo, Miguel e a aniversariante Maria Clara

Reuse



O "lixo" da moda, e afins, atoam uma série de problemas para o mundo. Um super exemplo veio da Xinú de las Américas, uma marca mexicana de nicho. Porta-velas e frascos de perfume são reaproveitados como vide poches e vasos.



O Didier Ludot, o mítico brechó do Palais Royal, é escala certa de pesquisadores e fashionistas internacionais, há quase 50 anos... Dica: por lá, depois gastem uns euros na dark loja do Serge Lutens, comprem um À La Nuit, depois façam uma refeição cultural no Le Grand Véfour, podendo sentar na mesa de Napoleão e Joséphine. Na dark.



Um fato, que me chamou atenção: o sistema de containers de vidros na Alemanha. Extensos horários de recolhimento, nos dias de segunda a sexta. Domingo, que é dia sagrado do descanso, em nenhuma hora, evitando o barulho.

Mea culpa



Muita gente confundindo o "através" (aquilo que passa, atravessa) com "por meio de".

Poderoso Chefão

"Aquele que depende de outras pessoas, depende de sobras".

Quinteto

Foto: Acervo Pessoal Régis e Luzia Mota

Das filmagens de Régis Mota, que povoam a web, existe uma, numa gôndola, com dona Luzia, a recém partinte, duetando "Como é Grande o Meu Amor Por Você". Realmente, contagiavam, pois a animação era característica de ambos.



Uma cena épica deu-se numa de suas tantas renascidas: um procedimento de retirada da traqueostomia. O Fênix, terminado o procedimento, muito inquieto, movimentando-se, começou a gesticular, pressionar o pescoço e tentar falar algo. Depois do pânico da equipe, uma surpresa: à cappella, altíssono, Régis começa a cantar "My Way". "And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain..." Ambivalência entre o riso e o choro.



Uma lição, legada pelo amiseano, lacuna impreenchível: alegre, nunca blasfemou, tampouco reclamou do seu nadir e sempre nos regalou com sua positividade e personalíssima inabalável fé em Deus.

Conceptual furniture

Foto: Rodrigo Jereissati/ Divulgação Valter Costa Lima coleção Pitanga

Valter Costa Lima novamente mostra sua verve criativa. Quinta, o arquiteto apresentou um trio, batizado Coleção Pitanga, composto por banco, bar e rack. O evento paulistano aconteceu na Breton, da Gabriel Monteiro.

Lifeaholics



Com Alexandre Karbage, Andiara passa seu niver em Miami. "Sana hel'wa, ya gameel".



Um roteiro 10/10 inclui um passeio na Villa Vizcaya, nas galerias do District Design, uma circulada nas lojas do Ball Harbour... Lamber os dedos da marrom glacê, do Le Roy René, do Brickell City Centre e um pulo nas vinhoterias da Total Wine. Quem quiser fazer dieta, vá no Milam's, do contrário, visite o epicurista Golden Hog, em Key Biscayne, onde encontra-se um delicioso pastel Três Leites, uma vitrine Petrossian, além de um sortimento de queijos do mundo todo.



Na domingueira, o very posh brunch do hotel Biltmore, onde Capone se hospedava. Longe de instagramers, o El Carajo, com sua floresta trompe l'oeil, instalado num posto de gasolina, na US-1 esquina com 17. Um garimpo de champagnes.

Foto: Acervo Pessoal Decididamente gente bem - Érika e José Carlos Girão

Taste

Fabio Felle nos apresentando às nuances do azeite. Desta feita foi o Colibri.