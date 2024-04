Coluna Marcus Lage: St.Paul de Vence

Foto: Divulgação Adereço de Alexander Calder, em aço galvanizado

"Aqui, hospedamos quem está a pé, a cavalo ou quem tem pintura". Esse é o lema da família Roux, dona do La Colombe D'Or, um dos restaurantes mais fascinantes do mundo, onde podemos contemplar obras de Picasso, Braque, Chagall, Kandisnky, Léger e... Calder. Este, autor do colar, que participou da holandesa Tefaf Maastrich.

Por minha corda, houve a prévia dos oitentanos e Lucio Brasileiro, no bt de Villefranche Sur Mer.

No fim, peçam o souflé de Grand Marnier e circule por todos os salões. Se tiver Marc de Champagne, fecha o repas d'ortolan.

Em tempo de Páscoa

Tempos de bacalhau, pão de coco, colombas e ovos de chocolate. Um artista, que retratava os retratava cifradamente, era Salvador Dali. Estudiosos traduzem a "persistência da memória" daliniana, vista na clara e na gema, como esperança, amor.



Carl Fabergé, joalheiro da rússia czarista, legou aos nossos olhos a preciosa Coleção Imperial Romanov. Oito sumiram. Antonin Carême defendeu que sofisticação nasceu no ninho da águia. Enquanto isso, preservando o costume ancestral, o burgo pintava ovos (pessanka), para a cordial troca pascal, hábito da igreja ortodoxa.



Na Europa sim, mas aqui ainda são pouco usadas as árvores pascais. E o coelho maroto sempre tentando roubar a cena.



Esqueçam o Natal, que é uma festa pagã, embora adotada pela cristandade. O 25 de dezembro é o aniversário de Tamuz, filho de Semiramis, constante efígie das notas de Real. O que muitos fiéis desconhecem, acerca da Páscoa, é que dela tiramos uma importante ordenança para a cristandade. Esta dá-se quando Jesus nos dá a ordenança, na última ceia: "Fazei isso em memória de mim" (Lucas 22:19). Trata-se da comunhão com pão e vinho. Celebremos o triunfo da vida. "Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder" (I Coríntios 6:14)

The Deck

Dayse Knatchbull (31), prima da falecida da rainha Elizabeth II, quebrou um paradigma na Savile Row, cortafitando um negócio especializado em moda feminina. Embora imberbe, fundada em 2019, já emoldura um certificado B-Corp. Trata-se de um fechado "clube" de empresas, que avalia a relações entre lucro X impacto ambiental. Uma peneira bem espartana.



O leitmotiv da marca, além de preencher uma lacuna no templo do sartorialismo, é incluir usando da desconstituição do estereótipo de que os ternos e costumes são privilégios dos guarda-roupas das sílfides.



É axiomático dizer que a roupa sob medida - dado fatores como preço, tempo de execução e excelência na artesania - não é uma candidata ao descarte, pois deve ser reaproveitada, no âmbito íntimo ou destinado aos brechós especializados. Diametralmente oposto ao fast-fashion, de sobremaneira nocivo ao meio, em face da geração do lixo vindo da moda.

Bolo da Lua



Dizem que 70% da coisas que nos dão ansiedade, não irão ocorrer.

Polindo com saliva

Leitores: o que nos credencia é o antigo. O velho mostra o old money, revela a madeira de nossos berços. Isso vale para tudo: vestimenta, sapatos, bolsas, canetas... Aquilo que você não usa, não é seu. E daquilo usamos, conservemos. O europeu diz: "Uma guerra muda um povo".



Se você tem bons sapatos, eles precisam de cuidados e retrofits, dada a pátina do tempo. O polimento com "cuspe" (spit shine) é bem tradicional. A bem da verdade, usa-se água e não saliva. E pouca. O borrifado, sobre as camadas de cera, imprime o efeito de espelho, conhecido por mirror shine. Mas o super lustrado deve ser dado somente na biqueira, respeitando a costura delimitante.



SP Arte - XX Anos



De 3 a 7 de abril, no Pavilhão Bienal.



Novidade



O abraço vai para Eduardo Figueiredo, pedra angular do benefiteiro Grupo Lumen.

Puzzle político

A temperatura subiu, em Brasília, com a revelação do The New York Times. "Mitonaro" dormiu na embaixada húngara? Foi uma Rapsódia ou não houve improviso? Louças Herend, cristal Ajka...

E agora (imperador Francisco), José? Não existe Tokaji no planalto. Tampouco quem cozinhe os adoráveis gombos (szilvásgombóc - com açúcar e canela, maridando com o rei do vinhos, o vinho do reis). Lá era o endereço certo mesmo. Existe razoabilidade jurídica para prender Bolsonaro? As embaixadas são invioláveis, segundo o Tratado de Viena. Abordemos o point de vue político: a prisão do ex-presidente poderá reviver o drama dos acampamentos. Acredito. Sem falar no contrassenso: Lula saiu do camburão direto para o Silver Wraith.



Enquanto isso, a popularidade lulista despenca em parafuso chato. E tira seu sono. E não convém misturar remédio com Borgonha. (Será que ele entende deles?) Menos buda e muita peste. Dona Rosângela também não ajuda em nada. E nós? Quase tivemos uma Lilian Ramos como primeira-dama. Foi amor de Carnaval. Citando Marcela Temer, Tereza Goulart e Michele Bolsonaro: "estilos" bem diferentes.



E o pior: parece que nem a Reforma Tributária está sendo capaz de dar otimismo à economia, num cenário politicamente tão incerto.

Figuraço



Jamil Jereissati relembrando as histórias de Markito Ximenes, amigo que nos deixou tão cedo. Elas dão um livro.



Lembro da sua partida, numa Sexta da Paixão, fato que comoveu toda a cidade.

GPS

Aline e Andrei Aguiar aproveitam Uruaú, com as filhas.



Andiara, Alexandre Karbage e família passam o feriado santificado num retiro, em Quixadá.

Arthur de Castro recebe a princesa Isadora, na quadra pascal. Passam em Icaraizinho.

Super almoço, ontem, bancado por Melaine e Eduardo. Chocolates da Carol Belchior, pratos do Casal Gourmet, com exceção do esperado Gadus morhua, feito pela Sra. Diogo, receita de sua bisavó.



Aline, Leandro Vasques e os Bruno Oliveira esticam a SS por Lima e vizinhança Inca.



Em Conceição de Guará: Marjorie e Reinaldo Salmito. Idem Paula - Ademarzinho Bezerra, senhores do sítio Monte Mor, os Manuel Fontenele, os Marcos Andre Borges e os Rafael Studart.



Para Sampa foi Rodrigo Jereissati.



No Cariri, Clarisse e Edson Santana hospedam amigos na fazenda Empyreo, morada dos deuses e bem-aventurados, similar a Yolanda Penteado, importante Modernista.



31 a 2



Eveline e Beto Araujo festejam Bodas de Nácar, por entre França e Espanha. Uma enogastrô trip.



Pearl wedding



Lara e Luis Eugenio França Pequeno aproveitam a efeméride para inaugurar o novo apartamento, ubicado onde residiram dona Rejane e o capitão Fujita.

Quadríptico



Lilly Suraty, Luciana Falcão Oliveira, Antônio Mourão e Cláudio Viriato reúnem seus trabalhos no restaurante Galeria Menu. A mostra responde pelo nome de 4 Estações.



Rua Iracema, 68, PI.

Clicks

