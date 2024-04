Coluna Marcus Lage: Surpreenda-me

Foto: Marcus Lage Chef Chicão e Weiber Xavier montando mais um cardápio do Amis et Vins

Esse é o chef Chicão. Longe do cardápio, um toque blanche que capta os gostos epicuristas.



Aliás, não gosto de menus, mas conheci alguém que furtava-os para colecionar. Os de QR code, acho um desrespeito. Na dúvida, peço um filet acebolado, na manteiga, como no Country.

'In case you missed it'

Viperia baixa no outro findi, em Fortim, levando bolo de Paulo Teixeira.



Claudio Ary banca almoço aniversário para a mãe, Fátima (89), hoje.

Andre Monte vai para Salone del Mobile Milano. Depois segue a trabalho para Londres, onde ambientará alguns flats.



Prestigiando o cunhado Henrique Vasconcelos, Fabiola Alencar e esposo Hamilton.



Hoje, no PDD, niver redondo de Renata, Sra. Eduardo Jucá, organizado por Thais Albuquerque, da Alas Eventos.

Since 1989

O jornalismo me fez guardar boas histórias no bolso. Uma delas, de uma anfitriã muito atenta. A matriarca, de próprio punho, escrevia um recado, assinava e afixava-o com durex, na parede do lavabo: "Rapazes, quando forem urinar, favor levantar a tampa do vaso sanitário. Assinado..."

The righ man in the right place

Foto: Marcus Lage De grão em pixel

O artesanato, feito com areia colorida, também conhecido por arenogravura, é bastante encontrado nas colônias do litoral Leste.



Cabe uma elocubração, acerca da chegada desse aprendizado por aqui. Tal expertise, sand bottle art, há tempos é praticada por artesãos jordanianos, em Petra.

Certamente, lá é dado o devido valor.

"+ que 1000 palavras"



Segunda, que é folga de restaurateur, soube do Fabio Felle no Agustin Herrero.

Era assim...

A vermelha é agora, mas antes era a verde que informava do perigo



Sofisticado era sinônimo de produto adulterado, "sus"



Palavra nada boa era o snob, concebido na lista telefônica londrina: sine nobilitate



Brindar com água nunca; remetia a Caronte, o barqueiro, que ordenava beber do Hades, para esquecer a vida. O czar, quando assim brindava, era para despachar o "homenageado" para a terra dos pés juntos



Fortaleza esquentou. Antigamente, poucos carros tinham ar-condicionado (Galaxie, Landau, LTD, Dogde e alguns Opalas). Vivia-se bem e ele não era indispensável



Não se assobiava na porta de ninguém, pois o ato motivava inimizade e vindita



Estudava-se com os livros do primogênito, depois eles iam para os sebos, destinados aos carentes. E não havia a presente imposição das apostilas colegiais. Uma farra com o bolso dos pais, uma vez que o conteúdo pode ser disponibilizado na web ou em aplicativos de celulares. O rei não está nu, mas o povo



Inventamos o habito de deixar o último salgadinho. Não existe em Amy Vanderbilt, Marcelino de Carvalho, no Il Galateo e tampouco em Debrett's



Encontrávamos lagosta e peixada nas cozinhas da urbe, pratos típicos



Capanga, cordão de ouro pesado era cool, assim como Rolex President. Idem a camisa de seda, comprada em Manaus, mais isqueiro Dupont, no bolso (até quem não fumava tinha, para ser gentil)



Bacalhau comia-se em segredo, assim como baião de dois



No balde da novela sempre tinha gelo



Fazia-se roupa nova e cabelo, para viajar de avião. Aeromoça era sinônimo de mulher bonita. Usavam muita maquiagem, a palidez do susto



O apelo consumista era bem menor. Moda de óculos, de relógio? Eram para toda vida



"Ainda somos os mesmos e vivemos", mas não como nossos pais.

Bolo da Lua



Não é uma boa ideia tentar melhorar o ótimo.

Faland'Arte



Tem Ceará no SP Arte: Leonilson Dias. A tela ("Torre Amarela") estará às vistas no stand da Galeria Frente. Embora bem cotado nacionalmente, seu legado divide gostos.

Um história interessante é a dos pintores cearenses de fôlego curto. Um marchand, do Rio, liga para um colega fortalezense dizendo "que apareceu um quadro aqui, sei lá, parece ser de um tal Bânnica". Foi vendido por uma bagatela.



Feiras treinam nossos olhos para um proveitoso garimpo. Às vezes, não sabemos o que temos de bom em casa. No leilão, do espólio da crítica Bárbara Heliodora, knower em Sheakespeare, havia um Aleijadinho. Desconfiaram, tardiamente, por causa da enxurrada de lances dada para o santo.



Tamanho não é documento. Nietzche, em "Assim Falava Zaratrusta", escreveu: "toda afetação é falsa". Percebemos naqueles grandes lustres, nos discursos floreados e em muitas demonstrações de "carinho". Bodas de Caná ocupa uma parece inteira, do Louvre. No entanto, as selfies são com Isabel de Aragão, Mona Lisa.



Zé Guedes recebeu uma encomenda da Ceia Larga. Faça cubista.



Aluguéis à vida



Parabéns para Camila Fiuza Albuquerque, Jeane Parente e Augusto Borges.

Shabat



Jabez foi um homem que transformou maldição em bênçãos. Ele sabia que estas vinham de Deus, fonte de toda bondade e todo provimento. Seu nome significava: aquele que causa dor. Outros tradutores defendem: "deserto, tristeza, pesar, aflição e angústia”.



Sua oração ao Senhor é muito forte: "Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores". E o Senhor atendeu ao seu pedido'.

Puzzle político

A decisão do TRE, às vésperas do prazo final de filiação para disputar as eleições deste ano, pode mudar o cenário do jogo eleitoral. A querela, envolvendo o PDT, que rachou após o gazofilácio de 2022, com os irmãos FG, tomando rumos opostos, tem novo capítulo. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu que os cidistas podem deixar a agremiação, sem o risco da perda de mandatos.

O senador pessebista pode arrebatar mais deputados para sua legenda. Outros, como os irmãos Eduardo e Guilherme Bismarck, abraçam o Podemos, liderado pelo pai, Bismarck Maia. Alguns nomes já sinalizaram o desembarque do PenTagrama. As mudanças também facilitariam a composição de palanques em diversas cidades. Não é novidade: PT e PSB andam polarizados em vários concelhos.



Mais um tento na empreitada de Cid Gomes, a fim de ratificar-se politicamente. Merece.

Itadakimasu

Lembrei do Nobu e do Akashi, ambos de Miami, ao visitar o Yoto, apenso do grupo de Duda Barros de Oliveira.



Para provar da vero gastronomia do crisântemo, só no nipo-carioca Azumi (Viveiros de Castro). Fechou. Passavam ônibus e carro na porta. Requeijão e Polenguinho... bem longe.

Basilar

Pego leve no Português, por me achar um eterno aluno. Mas até em badalados sites de turismo, vejo a palavra estadia postada erradamente. Esta diz sobre a permanência do navio no porto. Relativo a hospedagem é estada.

Clics

Foto: Marcus Lage Quinze, que traduzo como a gematria dos sonhos. Quem recebeu foi Natália Vilanova, montado em lista do high school, no La Pasta Giala

Foto: Acervo Pessoal Senhores feudais da fazenda Empyreo: very posh Clarissa, de berço zahlawe, e Edson Santana, irmão do caridoso Moisés, jaleco super-humano

Foto: Marcus Lage Christianne e Hercy Alencar